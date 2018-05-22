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Ünlü Sanatçı Gökhan Kırdar Yoğun Bakımda

Yerine Sevemem şarkısıyla gönüllerde taht kuran ve Kurtlar Vadisi gibi önemli dizi ve filmlerin müziklerini de besteleyen Gökhan Kırdar'ın hastaneye kaldırıldığı bildirildi

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Ünlü Sanatçı Gökhan Kırdar Yoğun Bakımda

Yerine Sevemem şarkısıyla gönüllerde taht kuran ve Kurtlar Vadisi gibi önemli dizi ve filmlerin müziklerini de besteleyen Gökhan Kırdar'ın hastaneye kaldırıldığı bildirildi

22 Mayıs 2018 Salı 12:30
Ünlü Sanatçı Gökhan Kırdar Yoğun Bakımda

Yerine Sevemem şarkısıyla gönüllerde taht kuran ve Kurtlar Vadisi gibi önemli dizi ve filmlerin müziklerini de besteleyen Gökhan Kırdar'ın hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Kırdar'ın yakın çevresince paylaşılan bölgeye göre iki gündür yoğun bakım ünitesinde tedavi edilen sanatçının ağzından kan geldiği ve göğüs bölgesinde şiddetli ağrılar olduğu belirtildi. Gökhan Kırdar'ın şu sıralar İstanbul Maltepe'de bulunan bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde gözlem altında tutulduğu yanına ziyaretçi alınmadığı bildirildi. 

GÖKHAN KIRDAR KİMDİR?

Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü mezunu sanatçı Gökhan Kırdar 1994 yılında ilk albümü Serseri mayın ile müzik piyasasındaki yerini almış ve özellikle Yerine Sevemem isimli şarkı ile büyük bir çıkış yakalamıştır. Günümüze kadar albümleri ve şarkıları ile müziğini icra etmeye devam eden Gökhan Kırdar son dönemlerde ise sinema ve dizilerin müziklerini hazırlamaktadır. Gökhan Kırdar Aydın doğumludur. Babası Nevzat bey İstanbul Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar mezunu bir resim sanatçısı, annesi ise Müzeyyen Hanım Güzel Sanatlar Lisesi mezunu idi. 3 kardeş olan Gökhan Kırdar’ın bir abisi bir de ablası vardır.

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