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Ünlü Sanatçı Emekli Oldu! İşte Alacağı Emekli Maaşı!

Ünlü şarkıcı Cenk Eren, babasının sözünü yerine getirerek Bağkur'dan emekli oldu. Şarkıcı, emeklilik haberini ve alacağı maaşı sosyal medya hesabından duyurdu.

Ünlü Sanatçı Emekli Oldu! İşte Alacağı Emekli Maaşı!

Ünlü şarkıcı Cenk Eren, babasının sözünü yerine getirerek Bağkur'dan emekli oldu. Şarkıcı, emeklilik haberini ve alacağı maaşı sosyal medya hesabından duyurdu.

28 Mayıs 2019 Salı 21:03
Ünlü Sanatçı Emekli Oldu! İşte Alacağı Emekli Maaşı!

Son olarak Zonguldak'ta yıkılan bir çocuk parkını yeniden yaptırmak isterken dolandırıldığı yönündeki haberlerle gündeme gelen şarkıcı Cenk Eren, sosyal medya hesabı Twitter'dan güzel bir haber duyurdu. Eren, takipçileriyle emekli olduğunu paylaştı.

Cenk Eren, "Allah rahmet eylesin babam derdi ki oğlum devletten bir maaşın olsun sırtın yere gelmez. Ve 4 ay önce emekli oldum 1690 TL alıyorum artık" açıklamasında bulundu.

ELEŞTİRİLERE CEVAP VERDİ

Cenk Eren'in paylaşımına tebrik mesajlarının yanı sıra eleştiriler de geldi. Alacağı maaşın kendisine yetmeyeceği yönünde gelen tepkilere cevap veren Cenk Eren, "Ya sosyal medya bu demek mi? Bir önceki tweetimde emekli oldum dedim vay dalga mı geçiyorsun, o para senin dişinin kovuğuna gitmez falan dediler. Neden? Ne oldum değil ne olacağım demek lazım. Birbirimizden bir farkımız yok ki" dedi.

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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