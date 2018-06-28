Ünlü şair Küçük İskender’den kötü haber geldi. Edinilen bilgilere göre ünlü şaire kanser teşhisi kondu.

En son “İkinci Waliz” adlı şiir-metin-günlük kitabıyla okurla buluşmuşan Küçük İskender'in kanser haberi hayranlarını ve sanat camiasını yasa boğdu.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre; 54 yaşındaki şair Küçük İskender hastalığını Bodrum’da bulunan evinde sürdürdüğü tedaviyle atlatmaya çalışıyor. Küçük İskender son olarak “İkinci Waliz” isimli şiir-metin-günlük kitabıyla okurla buluşmuştu.

Şiir, roman, deneme, günlük gibi pek çok edebi türde eserler kaleme alan, ilk filmi “Ağır Roman” ile oyunculuğa da adım atan ve büyük beğeni toplayan küçük İskender 2000 yılında Orhon Murat Arıburnu, 2006 yılında Melih Cevdet Anday Şiir Ödülü’nü kazandı. 2014’te Erdal Öz Edebiyat Ödülü’nü, 2017’de Necatigil Şiir Ödülü’nü almıştı.

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