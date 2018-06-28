Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Ünlü Şair Küçük İskender'den Kötü Haber

Son dakika haberi: Ünlü şair Küçük İskender'den kötü haber geldi. Edinilen son bilgilere göre 54 yaşındaki şair kanser oldu.

banner396

Ünlü Şair Küçük İskender'den Kötü Haber

Son dakika haberi: Ünlü şair Küçük İskender'den kötü haber geldi. Edinilen son bilgilere göre 54 yaşındaki şair kanser oldu.

28 Haziran 2018 Perşembe 13:49
Ünlü Şair Küçük İskender'den Kötü Haber

Ünlü şair Küçük İskender’den kötü haber geldi. Edinilen bilgilere göre ünlü şaire kanser teşhisi kondu.

En son “İkinci Waliz” adlı şiir-metin-günlük kitabıyla okurla buluşmuşan Küçük İskender'in kanser haberi hayranlarını ve sanat camiasını yasa boğdu.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre; 54 yaşındaki şair Küçük İskender hastalığını Bodrum’da bulunan evinde sürdürdüğü tedaviyle atlatmaya çalışıyor. Küçük İskender son olarak “İkinci Waliz” isimli şiir-metin-günlük kitabıyla okurla buluşmuştu.

Şiir, roman, deneme, günlük gibi pek çok edebi türde eserler kaleme alan, ilk filmi “Ağır Roman” ile oyunculuğa da adım atan ve büyük beğeni toplayan küçük İskender 2000 yılında Orhon Murat Arıburnu, 2006 yılında Melih Cevdet Anday Şiir Ödülü’nü kazandı. 2014’te Erdal Öz Edebiyat Ödülü’nü, 2017’de Necatigil Şiir Ödülü’nü almıştı.

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
Küçük IskenderSon DakikaHaberKüçük Iskender Kimdir
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Soylu'dan Bomba Açıklamalar Geldi
Bakan Soylu'dan Bomba Açıklamalar Geldi
Çiftlik Bank'ın Firari Ceo'su Mehmet Aydın'ın Yeni Görüntüleri Ortaya Çıktı
Çiftlik Bank'ın Firari Ceo'su Mehmet Aydın'ın Yeni Görüntüleri Ortaya Çıktı
Cumhurbaşkanı Oy Pusulasına Not Bırakmıştı-İlk Kes Konuştu
Cumhurbaşkanı Oy Pusulasına Not Bırakmıştı-İlk Kes Konuştu

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim