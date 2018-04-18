Ünlü Şair Hayatını Kaybetti (Cemal Safi Kimdir , Şiirleri)

Orhan Gencebay’ın 40 şarkısının sözlerini yazan usta şair Cemal Safi’den acı haber az önce geldi. Geçtiğimiz yılın Haziran ayında yoğun bakıma giren ünlü şairin vefat haberini sana camiasının felaket tellalı olarak bilinen ünlü sanatçı Onur Akay duyurdu.

Sosyal medya platformu Instagram adresi üzerinden, ünlü şairin 11 aydır yoğun bakımda olduğunu da yazan Akay, şu paylaşımı yaptı:

“11 aydır yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren büyük şair Cemal Safi’yi, bugün Ankara’da tedavi olduğu hastanede kaybettik. ‘Vurgun’ Öksüz kaldı! 1990 yılında Rüyalarım Olmasa ve 1991 yılında Vurgun adlı eserlerin söz yazarı olarak, iki yıl üst üste yılın şairi seçilen yaşayan en değerli şairlerimizden Cemal Safi, KOAH hastasıydı ve beyne pıhtı atması sebebi ile aylardır yoğun bakımdan çıkamamıştı. İki şarkımın da söz yazarı olan Cemal Safi'nin cenazesi, Cuma günü Cuma namazının ardından, Bilkent Doğramacı Camii’nden son yolculuğuna uğurlanacak.”

CEMAL SAFİ KİMDİR?

Samsun'da 1938 yılında dünyaya gelen ünlü şair, 1993 yılına kadaɾ yazdığı şiiɾleɾi Vuɾgun adlı ilk kitabında derledi ve kitabını bu şekilde yayınladı.

İkinci şiir kitabı ise Sende Kalmış ismi ile yayına girdi. yayınlandı. Şairin bugüne kadar toplamda 40 tanesi Orhan Gencebay tarafından olmak üzere, Zekai Tunca, Selçuk Tekay, Onur Akay ve Candan Erçetin gibi çok sayıda sanatçı ve besteci tarafından 150 civarında şiiri bestelenerek seslendirildi.

Eserleri ise Zeki Müren, Bülent Ersoy, Muazzez Abacı gibi çok sayıda usta yorumcunu da okudu.

TDK TÜRKÇEYİ EN ETKİN VE GÜZEL KULLANAN ŞAİR ÖDÜLÜNÜ VERDİ

Türk Dil Kurumu tarafından Türkçeyi en etkin ve güzel kullanan şair olarak ödüllendirilen Safi, Eminescu madalyası başta olmak üzere, defalarca Hürriyet'in Altın Kelebek, Milliyet'in Yılın En Sevilen Şarkıları birincilik ödülleri ile, TRT'nin Yılın Şairi gibi sayısız ödüle lâyık görüldü.

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