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Ünlü Oyuncu hayatını kaybetti! Ergün Uçucu Kimdir?

Yeşilçam'a damga vuran ünlü seslendirme sanatçısı ve oyuncu Ergün Uçucu, 79 yaşında hayatını kaybetti. Peki Yeşilçam'ın efsane ismi Ergün Ucucu kimdir, nereli, evli mi kaç yaşında sorulanın cevabı haberimizde

Ünlü Oyuncu hayatını kaybetti! Ergün Uçucu Kimdir?

Yeşilçam'a damga vuran ünlü seslendirme sanatçısı ve oyuncu Ergün Uçucu, 79 yaşında hayatını kaybetti. Peki Yeşilçam'ın efsane ismi Ergün Ucucu kimdir, nereli, evli mi kaç yaşında sorulanın cevabı haberimizde

15 Haziran 2019 Cumartesi 08:29
Ünlü Oyuncu hayatını kaybetti! Ergün Uçucu Kimdir?

Yeşilçam'a damga vuran isimlerden Ergün Uçucu 79 yaşında hayatını kaybetti.

Acı haberi oğlu Canberk Uçucu sosyal medya hesabından duyurarak, "Elveda babam, ustam ve en iyi arkadaşım... Elveda..." ifadelerini kullandı.

Ergün Uçucu kimdir?.: Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümünden mezun olmuştur. Ankara Devlet Tiyatrosundan emekli olmuştur.Yıllarca TRT'de Tatlı Cadı gibi dizilerde, filmlerde seslendirme yapan sanatçı, sinema filmi ve dizilerde de oynamıştır.

Susam Sokağı adlı çocuk proğramındaki kurabiye canavarını yıllarca seslendirmiştir.

Ergün Uçucu, Ankara Sanat Tiyatrosu'nda da görev yapmıştır. İlginç ses rengi ile onu tanımayan yoktur.

2011 yılında, Hacettepe Üniversitesi ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Anasanat Dalı Başkanlığı'nca Cüneyt Gökçer anısına ilk kez verilen "75. Yıl Cüneyt Gökçer Tiyatro Ödülleri" kapsamında Erkek Oyuncu Onur Ödülü'ne Ergün Uçucu uygun görüldü.

Televizyonda "Uykudan Önce" çocuk proğramını sunmuştur daha sonra Adile Naşit devam etmiştir.

Tiyatrocu olan Canberk Uçucu (d.1969) adında bir oğlu vardır.

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 15.06.2019 08:36
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