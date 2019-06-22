Ünlü oyuncu hayatını kaybetti! Enes Fosforoğlu Kimdir?

Türk tiyatrosunun usta oyuncusu Enis Fosforoğlu 71 yaşında evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Peki Enes Fosforoğlu kimdir?

Enis Fosforoğlu, 1948 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu olan Enis Fosforoğlu, Büyükada'da yer alan evinde kalp krizi geçirerek hayata veda etti.

Sanatçı Renan Fosforoğlu ve Mualla Kavur'un oğlu olan Enis Fosforoğlu, Belkıs Dilligil (teyzesi), Avni Dilligil (eniştesi), Aliye Rona (eniştesinin kızkardeşi) gibi sanat kökenli bir aileden gelmektedir. Tiyatro ve dublaj sanatçısı Ferdi Merter ile kardeştirler.Kızı da tiyatro sanatçısı Seren Fosforoğlu.1970 - 1976 yılları arasında Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nde görev yaptı. Değişik tiyatro toplulukları içinde rol aldı, kendi adına tiyatro kurarak uzun yıllar birçok sanatçının yetişmesine katkıda bulundu. Sinema filmleri çeviren sanatçı, senaryo ve yönetmenlik denemesinde de bulundu. TRT Fm ve Halk TV Radyo'da radyo programları yapmakta ve tiyatro üzerine dersler vermekteydi.

Ödülleri

1981 “En yi yönetmen ödülü”

1989 “Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım” Jüri özel ödülü

1999 "Lions" İletişim Ödülü

Filmleri

Pek Yakında - 2014

Mavi Kolye - 2004

Keloğlan - 2003

Mutluyüz Ailesi - 2001

Şükran Büfe - 1999

Seven Unutmaz - 1978

Zor Oyunu Bozar - 1978

Derbeder - 1977

Herkesin Sevgilisi - 1970

Zeyno - 1970

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