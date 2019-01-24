Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO
Flaş Haber
Kamuya 1388 Memur Alınıyor!
Kapat

Ünlü oyuncu Erkan Can'ın ağabeyi ölü bulundu

Ünlü Sinema ve Tiyatro oyuncusu olan aynı zamanda yapımcı olan Erkan Can'ın, 74 yaşındaki ağabeyi Ömer Can, Bursa'da yalnız yaşadığı evinde ölü olarak bulundu. Ömer Can'ın şüpheli ölümü polisi harekete geçirdi. Olayla ilgili polis ve savcılık, soruşturma başlattı.

Ünlü oyuncu Erkan Can'ın ağabeyi ölü bulundu

Ünlü Sinema ve Tiyatro oyuncusu olan aynı zamanda yapımcı olan Erkan Can'ın, 74 yaşındaki ağabeyi Ömer Can, Bursa'da yalnız yaşadığı evinde ölü olarak bulundu. Ömer Can'ın şüpheli ölümü polisi harekete geçirdi. Olayla ilgili polis ve savcılık, soruşturma başlattı.

24 Ocak 2019 Perşembe 16:46
Ünlü oyuncu Erkan Can'ın ağabeyi ölü bulundu

Ünlü Sinema ve Tiyatro oyuncusu olan aynı zamanda yapımcı olan Erkan Can'ın, 74 yaşındaki ağabeyi Ömer Can, Bursa'da yalnız yaşadığı evinde ölü olarak bulundu. Ömer Can'ın şüpheli ölümü polisi harekete geçirdi. Olayla ilgili polis ve savcılık, soruşturma başlattı.
 

Sevilen oyuncusu ve yapımcı Erkan Can'ın ağabeyi Ömer Can, öğle saatlerinde evinde ölü  bulundu. Yıldırım ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde yalnız yaşayan Ömer Can'dan haber alamayan komşuları, bahçe kapısının açık olduğunu görüp içeri girdi. Ömer Can'ın hareketsiz yattığını gören komşular, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Eve gelen sağlık ekipleri, 3 çocuk babası Ömer Can'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay yerine gelen polis ekipleri ve Cumhuriyet savcısı, evde detaylı inceleme yaptı. İncelemenin ardından Can'ın cansız bedeni, ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Ömer Can'ın komşularından Mehmet Çolak, ''Mahalleli tarafından çok sevilen biri. Dün birlikte çay içtik. Kendini iyi hissetmediğini söyledi" dedi. Komşuları, oyuncu Erkan Can'ın özel günlerde gelerek ağabeyi Ömer Can'ı ziyaret ettiğini belirtti. Ömer Can'ın şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 24.01.2019 17:29
Anahtar Kelimeler:
ünlü oyuncu erkan can ın ağabeyi ölü bulundu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ağrı'da PKK'ya Ağır Darbe!
Ağrı'da PKK'ya Ağır Darbe!
Meteoroloji uyardı! Sağanak yağışlar geliyor
Meteoroloji uyardı! Sağanak yağışlar geliyor
INTERPOL'ün aradığı araç Kahramanmaraş'ta bulundu
INTERPOL'ün aradığı araç Kahramanmaraş'ta bulundu

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim