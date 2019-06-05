Ünlü Oyuncu Cep Telefonu Çalarken Yakalandı!

Mecidiyeköy'deki bir AVM'ye giden Dilara Tor; iddiaya göre X-Ray cihazından geçerken Taygun A. isimli bir kişinin cep telefonunu aldı.
15 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ
Birkaç dakika sonra telefonunun olmadığını fark eden Taygun A., güvenlik noktasına gitti.
Güvenlik kameralarını izlediğinde, bir kadının telefonunu aldığını gördü. Olay, savcılığa taşındı.
Dilara Tor, ifadesinde telefonu yanlışlıkla aldığını söyledi. Oyuncunun 15 yıla kadar hapsi isteniyor.
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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA
'Vezir Parmağı' adlı filmde rol almıştı: Dilara Tor, daha önce de Mahsun Kırmızıgül'ün senaryosunu yazıp yazıp yönettiği 'Vezir Parmağı' adlı filmde rol almıştı.
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