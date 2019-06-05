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Ünlü Oyuncu Cep Telefonu Çalarken Yakalandı!

Oyuncu ve seslendirme sanatçısı Dilara Tor, bir AVM'de hırsızlık yaptığı gerekçesiyle yargılanıyor

Ünlü Oyuncu Cep Telefonu Çalarken Yakalandı!

Oyuncu ve seslendirme sanatçısı Dilara Tor, bir AVM'de hırsızlık yaptığı gerekçesiyle yargılanıyor

05 Haziran 2019 Çarşamba 10:40
Ünlü Oyuncu Cep Telefonu Çalarken Yakalandı!

Mecidiyeköy'deki bir AVM'ye giden Dilara Tor; iddiaya göre X-Ray cihazından geçerken Taygun A. isimli bir kişinin cep telefonunu aldı.

15 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Birkaç dakika sonra telefonunun olmadığını fark eden Taygun A., güvenlik noktasına gitti.

Güvenlik kameralarını izlediğinde, bir kadının telefonunu aldığını gördü. Olay, savcılığa taşındı.

Dilara Tor, ifadesinde telefonu yanlışlıkla aldığını söyledi. Oyuncunun 15 yıla kadar hapsi isteniyor.

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

'Vezir Parmağı' adlı filmde rol almıştı: Dilara Tor, daha önce de Mahsun Kırmızıgül'ün senaryosunu yazıp yazıp yönettiği 'Vezir Parmağı' adlı filmde rol almıştı.

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FORMSUZ FORVET 3 saat önce

Her oyuncuda ünlü mu oluyor? Ilginç!

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