Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Ünlü komedyenin ağabeyi 'yine' hırsızlık yaparken yakalandı!

Ankara Şehirler Arası Otobüs Terminali (AŞTİ)'de yankesicilik yapan bir kişi gözaltına alındı. Yankesicilik yapan şahısın, ünlü bir komedyenin ağabeyi olduğu tespit edildi.. Zanlı daha önce de İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, 24 Mart Perşembe günü Trabzon’da yaptığı mitingde, İl Yönetim Kurulu üyesi Hasan Basri Halisçelik’in 1600 Türk lirası ile 400 dolarını yankesicilik yaparak çalmıştı.

banner396

Ünlü komedyenin ağabeyi 'yine' hırsızlık yaparken yakalandı!

Ankara Şehirler Arası Otobüs Terminali (AŞTİ)'de yankesicilik yapan bir kişi gözaltına alındı. Yankesicilik yapan şahısın, ünlü bir komedyenin ağabeyi olduğu tespit edildi.. Zanlı daha önce de İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, 24 Mart Perşembe günü Trabzon’da yaptığı mitingde, İl Yönetim Kurulu üyesi Hasan Basri Halisçelik’in 1600 Türk lirası ile 400 dolarını yankesicilik yaparak çalmıştı.

17 Eylül 2018 Pazartesi 13:24
Ünlü komedyenin ağabeyi 'yine' hırsızlık yaparken yakalandı!

Olay, 9 Eylül 2018 Pazar günü (Ankara Şehirler Arası Otobüs Terminali) AŞTİ’de meydana geldi. Ajanslara yansıyan bilgiye göre, saat 21.00 saatlerinde şehir dışından Ankara’ya gelen M.Ş., bagajlarını almak üzere otobüsün arkasına geçtiği sırada cebindeki parasının çalındığını fark etti. Hemen Çiftlik Polis Merkezi Amirliğine giden M.Ş. 600 TL’sinin çalındığına dair ihbarda bulundu. İhbar üzerine harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, inceledikleri güvenlik kameraları görüntüleri sonucunda, olayı gerçekleştiren şahsın ünlü komedyen Şafak Sezer'in öz ağabeyi Y.S. olduğunu belirledi.

Y.S., Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince bu sabah gözaltına alındı. Zanlının emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Diğer taraftan, zanlı daha önce de İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, 24 Mart Perşembe günü Trabzon’da yaptığı mitingde, İl Yönetim Kurulu üyesi Hasan Basri Halisçelik’in 1600 lira ile 400 dolarını çalmıştı. Y.S. gerçekleştirdiği bu hırsızlık suçu kapsamında tekrar Ankara’da gözaltına alınmıştı.

Kaynaklar; İhlas Haber Ajansı

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 17.09.2018 14:40
Anahtar Kelimeler:
ünlü komedyenin ağabeyi yine hırsızlık yaparken yakalandı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
98 yıllık Resmi Gazete kapandı
98 yıllık Resmi Gazete kapandı
4 yaşındaki çocuk 8 kişiyi hastanelik etti : Aman Dikkat!..
4 yaşındaki çocuk 8 kişiyi hastanelik etti : Aman Dikkat!..
Manisa Sarıgöl'den acı haber: 1 şehit
Manisa Sarıgöl'den acı haber: 1 şehit

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim