Ünlü komedyenin ağabeyi 'yine' hırsızlık yaparken yakalandı!

Olay, 9 Eylül 2018 Pazar günü (Ankara Şehirler Arası Otobüs Terminali) AŞTİ’de meydana geldi. Ajanslara yansıyan bilgiye göre, saat 21.00 saatlerinde şehir dışından Ankara’ya gelen M.Ş., bagajlarını almak üzere otobüsün arkasına geçtiği sırada cebindeki parasının çalındığını fark etti. Hemen Çiftlik Polis Merkezi Amirliğine giden M.Ş. 600 TL’sinin çalındığına dair ihbarda bulundu. İhbar üzerine harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, inceledikleri güvenlik kameraları görüntüleri sonucunda, olayı gerçekleştiren şahsın ünlü komedyen Şafak Sezer'in öz ağabeyi Y.S. olduğunu belirledi.

Y.S., Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince bu sabah gözaltına alındı. Zanlının emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Diğer taraftan, zanlı daha önce de İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, 24 Mart Perşembe günü Trabzon’da yaptığı mitingde, İl Yönetim Kurulu üyesi Hasan Basri Halisçelik’in 1600 lira ile 400 dolarını çalmıştı. Y.S. gerçekleştirdiği bu hırsızlık suçu kapsamında tekrar Ankara’da gözaltına alınmıştı.

Kaynaklar; İhlas Haber Ajansı

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