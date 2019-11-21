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Ünlü İsimden Nafaka Açıklaması: Erkekten Para Almaya Utanırım!

Nafaka tartışmalarının devam ettiği şu günlerde bir nafaka açıklaması da ünlü oyuncu Tuba Ünsal'da geldi. Erkekten para almaya utanırım diyen Tuba Ünsal Hello dergisine verdiği röportajda 1 yıl evli kalan kadın erkekten ömür boyu nafaka almamalı ifadelerini kullandı.

Ünlü İsimden Nafaka Açıklaması: Erkekten Para Almaya Utanırım!

Nafaka tartışmalarının devam ettiği şu günlerde bir nafaka açıklaması da ünlü oyuncu Tuba Ünsal'da geldi. Erkekten para almaya utanırım diyen Tuba Ünsal Hello dergisine verdiği röportajda 1 yıl evli kalan kadın erkekten ömür boyu nafaka almamalı ifadelerini kullandı.

21 Kasım 2019 Perşembe 09:26
Ünlü İsimden Nafaka Açıklaması: Erkekten Para Almaya Utanırım!
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Nafaka tartışmalarının devam ettiği şu günlerde bir nafaka açıklaması da ünlü oyuncu Tuba Ünsal'da geldi. Erkekten para almaya utanırım diyen Tuba Ünsal Hello dergisine verdiği röportajda 1 yıl evli kalan kadın erkekten ömür boyu nafaka almamalı ifadelerini kullandı.

Tuba Ünsal “Bir yıl evli kalmış kadın ömür boyu nafaka almamalı” sözleriyle nafaka zengini kadınları kızdıracak bir açıklama yapmıştı.

Üç evlilik geçiren, 2 çocuk annesi Tuba Ünsal, Hello Dergisi’ne şunları söyledi:

- "Boşanırken ne kendim ne de çocuklarım için hiç nafaka almadım.

- İki eşimden de tek talebim şuydu: ‘Sorumluluk sahibi baba olun, yeter’.
- Doğru yaptım demiyorum. Sanırım fazla gururlu bir hareketti.
- Ben erkekten para almaya utanırım.

- Çocukken de babamdan para isteyemezdim. Ya da karşılığında masaj yapar, evi temizlerdim.
- Para kazanmaya 14 yaşımda başladım. 17’sinde babam iflas etti. Evi ben geçindirdim.
- Bir yıl evli kaldıktan sonra boşanan adamın ömür boyu kadına nafaka ödemesini asla doğru bulmuyorum.”

Sevgilisi bu konuda dertli
Tuba Ünsal aslında ‘nafaka’ açıklamasıyla sevgilisi Caner Karaloğlu’nun bu konudaki sıkıntısını dile getiriyor.

Caner Karaloğlu’nun 1 yıl evli kaldığı Elisabeth Mas ile olan boşanma davası devam ediyor. Çiftin bir çocuğu var. Elisabeth Mas 8 bin Euro (50 bin 500 TL) nafaka, 2 milyon Euro (12 milyon 600 bin TL) tazminat istiyor.

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ünlü isimden nafaka açıklaması erkekten para almaya utanırım
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