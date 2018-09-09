Ünlü İsim Futbolu Bıraktı!..

En son Eskişehirspor'un formasını terleten milli futbolcu Semih Şentürk, 35 yaşında aktif futbolculuk yaşamını noktaladı.

Profesyonel futbol yaşamına 1999 yılında Fenerbahçe'yle başlayan son olarak Eskişehirspor formasını terleten Semih Şentürk, sosyal medya hesabından kariyerini sonlandırdığını açıkladı.

Formasını giydiği Özçamdibispor, İzmirspor, Fenerbahçe, Antalyaspor, Medipol Başakşehir, Eskişehirspor ve A Milli Futbol Takımı'yla birlikte çalıştığı isimlere tek tek teşekkür eden Semih Şentürk, şunları ifade etti;

"19 yıldır hizmet ettiğim futbol camiasında önceliğim hep saha içindeki ve saha dışındaki kimliğimle örnek olabilmekti. Futbol yaşantımın büyük bir bölümünü geçirdiğim, çatısı altında büyüdüğüm, hayallerimi süsleyen, forması altında nice başarılara imza attığım, 'Genç Fenerli Semih' olarak anıldığım Fenerbahçe Kulübü ve büyük Fenerbahçe taraftarları, geçmişi anımsadığımda güzel anılarımın başrolü sizlersiniz. Evladınız olarak bağrınıza bastığınız, daima desteklediğiniz için ne kadar teşekkür etsem az. Aktif futbol yaşantımın sona erdiğini sizlerle paylaşır, kariyerini sürdüren meslektaşlarıma da sonsuz başarılar dilerim."

Semih Şentürk, Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'de 5 şampiyonluk, 2'şer kez de Türkiye Kupası ve Süper Kupa sevinci yaşadı.

Sonradan girdiği maçlarda attığı gollerle "Nöbetçi golcü" ve genç yaşta Fenerbahçe forması giydiği için "Genç Semih" lakapları takıldı. Semih Şentürk, A Milli Futbol Takımı'yla 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda yarı final oynama başarısını da gösterdi. Semih Şentürk, 2007-2008 sezonunda da Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'de attığı 17 golle "Gol Kralı" olmayı başardı.

Kaynaklar; HaberTürk - Mynet

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