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Ünlü iş adamı kızına 1 milyon dolara böbrek aldı!

Yatsan’ın eski sahiplerinden 75 yaşındaki Sinan Güleç davalık olduğu kızı Nur Güleç ile barıştı. İzmirli iş adamı, kızına biyonik böbrek takmaları için ABD’deki hastaneye 1 milyon dolar ödedi.

Ünlü iş adamı kızına 1 milyon dolara böbrek aldı!

Yatsan’ın eski sahiplerinden 75 yaşındaki Sinan Güleç davalık olduğu kızı Nur Güleç ile barıştı. İzmirli iş adamı, kızına biyonik böbrek takmaları için ABD’deki hastaneye 1 milyon dolar ödedi.

07 Kasım 2019 Perşembe 10:16
Ünlü iş adamı kızına 1 milyon dolara böbrek aldı!

Yeni Asır'da yer alan habere göre; Türkiye'nin en büyük yatak üreticisi Yatsan'ın eski sahiplerinden 75 yaşındaki iş adamı Sinan Güleç, 20 milyon liralık mal varlığını bakıcısı Gülcan Eren'in üzerine geçirince, kızı Nur Güleç ile arası açılmıştı. Nur Güleç, babasının sağlıklı karar veremediğini iddia ederek vasilik davası açmıştı.

KIZINA KIYAMADI

Böbrek hastası kızının sağlığı kötüye gidince dayanamayan Sinan Güleç, New York'taki özel bir hastaneye biyonik böbrek siparişi verdi. Türkiye'de yasal olmadığı için ABD'de nakledilecek yapay böbrek için 1 milyon dolar ödeyen işadamının tüm tedavi giderlerini de üstlendiği öğrenildi.

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