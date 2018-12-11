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Ünlü iş adamı Ali Raif Dinçkök vefat etti

Kimya, enerji, tekstil, gayrimenkul gibi sektörel alanlarda faaliyet gösteren Akkök Holding Yönetim Kurulu Başkanı 74 yaşındaki Ali Raif Dinçkök vefat etti. Dinçkök, ünlü alışveriş merkezi AK Merkez, Aksa Akrilik gibi bir dizi dev tesisin ortakları arasında yer alıyordu.

Ünlü iş adamı Ali Raif Dinçkök vefat etti

Kimya, enerji, tekstil, gayrimenkul gibi sektörel alanlarda faaliyet gösteren Akkök Holding Yönetim Kurulu Başkanı 74 yaşındaki Ali Raif Dinçkök vefat etti. Dinçkök, ünlü alışveriş merkezi AK Merkez, Aksa Akrilik gibi bir dizi dev tesisin ortakları arasında yer alıyordu.

11 Aralık 2018 Salı 13:43
Ünlü iş adamı Ali Raif Dinçkök vefat etti

Kimya, enerji, tekstil, gayrimenkul gibi sektörel alanlarda faaliyet gösteren Akkök Holding Yönetim Kurulu Başkanı 74 yaşındaki Ali Raif Dinçkök  vefat etti. Dinçkök, ünlü alışveriş merkezi AK Merkez, Aksa Akrilik gibi bir dizi dev tesisin ortakları arasında yer alıyordu.

AKKÖK Holding tarafından yapılan açıklamada, holdingin yönetim kurulu başkanı Ali Raif Dinçkök'ün yaşamını yitirdiği bildirildi.

Açıklamada, "Rahatsızlığı sebebiyle bir süredir tedavi gören Yönetim Kurulu Başkanımız Ali Raif Dinçkök'ü kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Başımız sağ olsun." ifadelerine yer verildi.

Bu arada Dinçkök'ün cenazesinin, yarın öğle vaktinde Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tatbikat Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda bulunan aile kabristanına defnedileceği  bilgisi de paylaşıldı.

Ali Raif Dinçkök, bir süredir yakalandığı kanser hatalığı nedeniyle tedavi görüyordu. Sabah Gazetesi yazarı Bülent Cankurt, kısa süre önce kaleme aldığı yazısında Dinçkök'ün kolon kanserine yakalandığını, durumunun ise kritik olduğunu belirtmişti.

ALİ RAİF DİNÇKÖK KİMDİR

Ali Raif Dinçkök 1944 yılında İstanbul'da doğdu.  Lise öğrenimini Avusturya Lisesi'nde tamamlayan Dinçkök, 1969'da Aachen Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu.  İş hayatına Akkök Holding'de başlayan ve kariyeri boyunca başarılı çalışmalara imza atan Ali Raif Dinçkök, Akkök Holding'in yönetim kurulu başkanlığı görevini yürütüyordu

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 11.12.2018 23:33
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