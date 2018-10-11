Ünlü CEO Gökhan Sarıgöl ve 27 Üst Düzey Yönetici gözaltına alındı!

Türkiye'de birçok havayolu şirketine temsil ve gözetim hizmeti sağlayan şirketin sahibi Gökhan Sarıgöl, tarihi eser kaçakçılığı suçundan gözaltına alındı. 3 gün önce düzenlenen operasyonla gözaltına alınan Gökhan Sarıgöl'ün hafta sonu adliyeye sevk edileceği tahmin ediliyor.

İstanbul Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmalar neticesinde bir grubun tarihi eser kaçakçılığı yaptığını tespit etti. Şüphelilerin kimliklerinin tek tek belirledikten sonra da 3 gün önce operasyon için düğmeye bastı.

HEPSİ AYNI ŞİRKETİN ÜST DÜZEY YÖNETİCİSİ

Çok sayıda ev ve işyerine düzenlenen baskında aralarında Gökhan Sarıgöl'ün de olduğu 27 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin tamamının aynı şirketin üst düzey isimleri olduğu öğrenildi.

Kaçakçılık polisinin, operasyon çerçevesinde şüphelilerin ev ve işyerlerinde yaptığı aramalarda aralarında paha biçilemeyen eserlerin de bulunduğu çok sayıda tarihi eser ele geçirdiği öğrenildi.

Kaynaklar; DHA

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