Üniversiteye Ortaöğretim, Önlisans, Lisans Düzeyinden 210 Personel Alınacak (Başvuru Özel Şartları)

Necmettin Erbakan Üniversitesi'ne sözleşmeli 210 personel alımı yapılacak. Söz konusu duyuru bugün Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğünden , DPB'den ve Resmi Gazete'den yayımlanmıştı. İlgili duyuruda alımlar için ayrılan kontenjanlara da yer verilmişti. Duyuruda, "Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesine, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar'da yer alan ek 2'inci maddenin (b) fıkrasına göre aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır." denilmişti.

Başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki aranan nitelikler kısmına dikkat etmesi gerekiyor. Başvurularda 2016 KPSS puanı şartı aranacak, başvurular tamamiyle KPSS puanlarına göre değerlendirilecek, KPSS puanı yüksek olan adaylar atamaya hak kazanacaklar.

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