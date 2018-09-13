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Üniversitenin Sloganı FETÖ'yü Çağrıştırdığı İçin Bilgi İşlem Sorumlusu Gözaltına Alındı

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) tarafından yapılan web sitesinde yer alan ve (FETÖ) Fethullahçı Terör Örgütü Lider Fethullah Gülen'i çağrıştırdığı için büyük eleştiri alan "Gülen Gelecekler" sloganıyla ilgili bilgi işlem çalışanı gözaltına alındı.

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Üniversitenin Sloganı FETÖ'yü Çağrıştırdığı İçin Bilgi İşlem Sorumlusu Gözaltına Alındı

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) tarafından yapılan web sitesinde yer alan ve (FETÖ) Fethullahçı Terör Örgütü Lider Fethullah Gülen'i çağrıştırdığı için büyük eleştiri alan "Gülen Gelecekler" sloganıyla ilgili bilgi işlem çalışanı gözaltına alındı.

13 Eylül 2018 Perşembe 15:38
Üniversitenin Sloganı FETÖ'yü Çağrıştırdığı İçin Bilgi İşlem Sorumlusu Gözaltına Alındı

Ajanslara yansıyan bilgiye göre, Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) resmi internet sitesinde yer alan öğrencilerin kayıtta yapılması gerekenlerin anlatıldığı "Gülen Gelecekler" başlıklı duyuru ile ilgili bir bilgi işlem çalışanı gözaltına alındı. Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri Şube Müdürlüğü ekipleri, Tekirdağ Cumhuriyet başsavcılığının yürüttüğü çalışmalar doğrultusunda, NKÜ üniversitenin internet sitesinde yer alan "Gülen Gelecekler" başlıklı, "Adım Adım Kayıt Rehberi" konulu duyuruyla ilgili sosyal medyada FETÖ terör örgütü liderini çağrıştıran bir başlık olduğu konuşuldu. Yer alan eleştirilerin ardından konuya ilişkin geniş çaplı çalışma başlattı.

Yapılan çalışma sonucu konu ile ilgili üniversitenin bilgi işlem bölümünde çalışan V.S.U, gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ'NDEN AÇIKLAMA YAPILDI!

NKÜ'den sosyal medyadan gelen tepkiler üzerine sayfadaki tema kaldırılmış, konuyla ilgili önceki gün açıklama yapılmıştı.

Sosyal medyada yapılan paylaşımların üniversite yöneticilerini yıpratmaya yönelik olduğuna vurgu yapılan açıklamada, şunlar ifade edilmişti: "2018-2019 eğitim - öğretim yılının başladığı, üniversitemizi, akademisyenlerimizi, öğrencilerimizi ve çalışanlarımızı yeni ve tatlı bir heyecanın sardığı bu günlerde, özellikle yeni kayıt olan ulusal ve uluslararası öğrencilerimizle bu heyecanı paylaşmak adına üniversitemiz web sayfasına konulan, içinde 'Gülen gelecekler' ifadesi yer alan emoji şeklinde tasarlanmış bir banner kamuoyunda, dünyanın görmüş olduğu en hain terör örgütüyle ve onun liderinin adıyla ilişkilendirilmesi ve bu ilişkilendirme üzerinden başta üniversitemiz ve yöneticileri olmak üzere devletimizin emniyet ve adalet kurumlarının da ahlak ve vicdandan yoksun bir şekilde yıpratılmaya çalışıldığı esefle gözlenmiştir.

Sadece üniversitemiz çalışanlarına, öğrencilerine ve özellikle 50 farklı ülkeden gelen uluslararası öğrencilerimizin heyecanını paylaşmak adına yapılan bu uygulamanın, kimler oldukları tarafımızdan çok iyi bilinen bazı art niyetli kişilerce özellikle sosyal medyadan provokasyon aracı haline getirilmesi nedeni ile derhal kaldırılmış, konuyla ilgili kişiler için de konunun sorumluları hakkında idari soruşturma başlatılmıştır."

Kaynaklar; İhlas Haber Ajansı

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Son Güncelleme: 13.09.2018 15:52
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üniversitenin sloganı fetö çağrıştırdığı bilgi işlem sorumlusu gözaltına alındı
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