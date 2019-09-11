Üniversitelilere Müjde! Artık Ücretsiz!

Protokol kapsamında arkeoloji ve sanat tarihi eğitimi gören öğrencilerin müze ve ören yerlerini ziyaretleri ücretsiz hale getirilecek.
Uygulamanın önümüzdeki yıl hayata geçmesi planlanıyor.
Ayrıca protokol kapsamında belirlenecek pilot üniversitelerde "şehir ve medeniyet" dersleri verilecek.
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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA