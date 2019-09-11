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Üniversitelilere Müjde! Artık Ücretsiz!

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu (YÖK) arasında işbirliği protokolü imzalandı

Üniversitelilere Müjde! Artık Ücretsiz!

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu (YÖK) arasında işbirliği protokolü imzalandı

11 Eylül 2019 Çarşamba 08:35
Üniversitelilere Müjde! Artık Ücretsiz!

Protokol kapsamında arkeoloji ve sanat tarihi eğitimi gören öğrencilerin müze ve ören yerlerini ziyaretleri ücretsiz hale getirilecek.

Uygulamanın önümüzdeki yıl hayata geçmesi planlanıyor.

Ayrıca protokol kapsamında belirlenecek pilot üniversitelerde "şehir ve medeniyet" dersleri verilecek.

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üniversitelilere müjde artık ücretsiz
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