Üniversiteli Sema'nın Kahreden Ölümü! 2 Suriyeli Yakalandı!

Trabzon'da yokuş aşağıya inerken freni boşalan kamyonet, kaldırımda yürüyen üniversite öğrencisi 22 yaşındaki Sema Yöneve çarptı. Ağır yaralanan talihsiz genç kız kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kazanın ardından kaçan kamyonetin içindeki iki suriyeli polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Kaza dün öğle saatlerinde Kalkınma Mahallesinde meydana geldi. Suriyeli olduğu öğrenilen sürücü yönetimindeki kamyonet, yokuş aşağı inerken freninin boşalmasıyla sürücüsünün kontrolünden çıktı. Hızlanan kamyonet kaldırıma yönelirken, bu sırada yaya kaldırımında yürüyen KTÜ İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü hazırlık sınıfı öğrencisi Sema Yönev'e çarptıktan sonra duvara çarparak durdu.

Kazada üniversiteli genç kız yaralandı, suriyeli oldukları belirlenen sürücü ve yanındaki kişi olay yerinden hızla uzaklaştı. Sema Yönev, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahelesinin ardından kaldırıldığı hastanede doktorların tüm çalışmalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis suriyeli şahısları kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KPSSCAFE - ANKARA