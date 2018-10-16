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Üniversitelere Operasyon: Çok Sayıda Gözaltı!

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından (Fethullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması) FETÖ/PDY'nin üniversite yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma çerçevesinde 4 üniversitede görev yapan ve aralarında kanun hükmünde kararname (KHK) ile ihraç edilenlerin de bulunduğu 37 kişi hakkında yakalama kararı verildi. 20 kişi gözaltına alındı. 17 kişiyi de arama çalışması sürüyor.

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Üniversitelere Operasyon: Çok Sayıda Gözaltı!

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından (Fethullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması) FETÖ/PDY'nin üniversite yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma çerçevesinde 4 üniversitede görev yapan ve aralarında kanun hükmünde kararname (KHK) ile ihraç edilenlerin de bulunduğu 37 kişi hakkında yakalama kararı verildi. 20 kişi gözaltına alındı. 17 kişiyi de arama çalışması sürüyor.

16 Ekim 2018 Salı 16:13
Üniversitelere Operasyon: Çok Sayıda Gözaltı!

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından (Fethullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması) FETÖ/PDY'nin üniversite yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma çerçevesinde 4 üniversitede görev yapan ve aralarında kanun hükmünde kararname (KHK) ile ihraç edilenlerin de bulunduğu 37 kişi hakkında yakalama kararı verildi. 20 kişi gözaltına alındı. 17 kişiyi de arama çalışması sürüyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 12 Ekim 2018 tarihinde İstanbul merkezli, Sakarya ve Gaziantep'in de aralarında bulunduğu illerde yapılan operasyonlarda 20 kişi gözaltına alındı.

ÜNİVERSİTELER'DE FETÖ OPERASYONU

Gözaltına alınanların İstanbul Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Gelişim Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi'nde görevli akademik, idari ve kamu işçisi olarak görev yaptığı belirtildi.

Bu kişilerden 14 kişinin Kanun Hükmünde Kararname ile ihraç edilmiş 23'ünün ise halen aktif görevde oldukları tespit edildi.

Şüphelilerin tamamının örgüt tarafından haberleşmek için kullanılan şifreli haberleşme programı 'Bylock' kullanıcısı oldukları da tespit edildi. 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken 18 kişi ise Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi. 17 kişiyi arama çalışması sürüyor.

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Son Güncelleme: 16.10.2018 18:29
Anahtar Kelimeler:
üniversitelere operasyon çok sayıda gözaltı
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