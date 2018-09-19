Üniversiteler Aile Şirketine Döndü!..

Yakınlarını ve akrabalarını akademik kadroya alan üniversite yöneticileri ve kişiye özel açılan kadrolar ve ilanlar ile üniversiteler büyük bir “aile şirketi”ne döndü.

Üniversitelerdeki adaletsiz ve torpilli kadrolaşma haberleri kamuoyunun gündemiden düşmüyor. Binbir emek verip KPSS'ye çalışarak yüksek puan almaya çalışan, alan memur adayları bu torpil haberleri ile hayallerinden vazgeçmek zorunda bile kalabiliyor.

Yakınlarını akademik kadroya alan üniversite yöneticileri ve kişiye özel açılan kadrolar üniversiteleri büyük bir “aile şirketi”ne çevirdi.

Hitit Üniversitesi'ndeki kadrolaşma da tartışma yarattı.

Ekşisözlük’te gündem olan kadrolaşmada, neredeyse her akademisyenin kadroda bir akrabasının olması dikkat çekti.

Kadroda yer alan isimlerden bazıları şöyle:

Prof. Dr. Mehmet Demiryürek, Prof. Dr. Meral Demiryürek;

Prof. Dr. Menderes Suiçmez, Araştırma Görevlisi Çağrı Suiçmez ;

; Prof. Dr. Faruk Yamaner, Öğretim Üyesi Emre Yamaner, Öğretim Görevlisi Gül Yamaner;

Prof. Dr. Ahmet Özalp, Dr. Öğretim Üyesi Sevinç Özalp ;

; Öğretim Görevlisi Hasan Baylavlı, Öğretim Görevlisi Mücella Baylavlı;

Öğretim Görevlisi Ömer Faruk Akmeşe, Araştırma Görevlisi Sıdıka Akmeşe;

Dr. Öğretim Üyesi Ömer Can Satır, Dr. Öğretim Üyesi İlknur Satır;

Öğretim Görevlisi Hamdi Öbekcan, Araştırma Görevlisi Mehmet Öbekcan;

Doç. Dr. Yakup Çoştu, Dr. Öğretim Üyesi Feyza Çoştu;

Şaban Zorlu, Öğretim Görevlisi Muhammed Fatih Zorlu ;

; Araştırma Görevlisi Ömer Dinç, Öğretim Görevlisi Sema Dinç;

Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Tolga Çırak, Dr. Öğretim Üyesi Asuman Çırak

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ’NDE DE BENZER DURUM SÖZ KONUSU

Aile kadrolaşmasının yaşandığı üniversitelerden bir diğeri de İstanbul Üniversitesi. Sözlük kullanıcıları, İstanbul Üniversitesi’ndeki kadrolaşmaya da tepki gösterdiler.

Kaynaklar; ekşisözlük - odatv - sözcü - hitit.edu.tr - istanbul.edu.tr

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA