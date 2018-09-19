Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Üniversiteler Aile Şirketine Döndü!..

Yakınlarını ve akrabalarını akademik kadroya alan üniversite yöneticileri ve kişiye özel açılan kadrolar ve ilanlar ile üniversiteler büyük bir “aile şirketi”ne döndü.

banner396

Üniversiteler Aile Şirketine Döndü!..

Yakınlarını ve akrabalarını akademik kadroya alan üniversite yöneticileri ve kişiye özel açılan kadrolar ve ilanlar ile üniversiteler büyük bir “aile şirketi”ne döndü.

19 Eylül 2018 Çarşamba 11:31
Üniversiteler Aile Şirketine Döndü!..

Yakınlarını ve akrabalarını akademik kadroya alan üniversite yöneticileri ve kişiye özel açılan kadrolar ve ilanlar ile üniversiteler büyük bir “aile şirketi”ne döndü.

Üniversitelerdeki adaletsiz ve torpilli kadrolaşma haberleri kamuoyunun gündemiden düşmüyor. Binbir emek verip KPSS'ye çalışarak yüksek puan almaya çalışan, alan memur adayları bu torpil haberleri ile hayallerinden vazgeçmek zorunda bile kalabiliyor.

Yakınlarını akademik kadroya alan üniversite yöneticileri ve kişiye özel açılan kadrolar üniversiteleri büyük bir “aile şirketi”ne çevirdi.

Hitit Üniversitesi'ndeki kadrolaşma da tartışma yarattı. 

Ekşisözlük’te gündem olan kadrolaşmada, neredeyse her akademisyenin kadroda bir akrabasının olması dikkat çekti.

Kadroda yer alan isimlerden bazıları şöyle:

  • Prof. Dr. Mehmet Demiryürek, Prof. Dr. Meral Demiryürek; 
  • Prof. Dr. Menderes Suiçmez, Araştırma Görevlisi Çağrı Suiçmez;
  • Prof. Dr. Faruk Yamaner, Öğretim Üyesi Emre Yamaner, Öğretim Görevlisi Gül Yamaner; 
  • Prof. Dr. Ahmet Özalp, Dr. Öğretim Üyesi Sevinç Özalp;
  • Öğretim Görevlisi Hasan Baylavlı, Öğretim Görevlisi Mücella Baylavlı; 
  • Öğretim Görevlisi Ömer Faruk Akmeşe, Araştırma Görevlisi Sıdıka Akmeşe; 
  • Dr. Öğretim Üyesi Ömer Can Satır, Dr. Öğretim Üyesi İlknur Satır; 
  • Öğretim Görevlisi Hamdi Öbekcan, Araştırma Görevlisi Mehmet Öbekcan; 
  • Doç. Dr. Yakup Çoştu, Dr. Öğretim Üyesi Feyza Çoştu; 
  • Şaban Zorlu, Öğretim Görevlisi Muhammed Fatih Zorlu;
  • Araştırma Görevlisi Ömer Dinç, Öğretim Görevlisi Sema Dinç; 
  • Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Tolga Çırak, Dr. Öğretim Üyesi Asuman Çırak

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ’NDE DE BENZER DURUM SÖZ KONUSU

Aile kadrolaşmasının yaşandığı üniversitelerden bir diğeri de İstanbul Üniversitesi. Sözlük kullanıcıları, İstanbul Üniversitesi’ndeki kadrolaşmaya da tepki gösterdiler.

Kaynaklar; ekşisözlük - odatv - sözcü - hitit.edu.tr - istanbul.edu.tr

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 19.09.2018 11:42
Anahtar Kelimeler:
üniversiteler aile şirketine döndü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
3. Havalimanı'nda eylem yapan işçilere 24 tutuklama
3. Havalimanı'nda eylem yapan işçilere 24 tutuklama
Türk vatandaşlığına geçiş ucuzladı
Türk vatandaşlığına geçiş ucuzladı
Suriyeliler Milletvekili ve Belediye Başkanları Çıkaracak!..
Suriyeliler Milletvekili ve Belediye Başkanları Çıkaracak!..

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim