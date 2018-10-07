Üniversitede düğün salonu!

Atatürk ve Türk Bayrağı ile ‘Cumhuriyet'i seviyorum' yazısını kaldıran, internet sitesini yenileyerek, Atatürk'ün Kocatepe silüetini de çıkaran Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde bir skandala daha imza atıldı. Üniversite içindeki bir bina düğün salonu olarak kiralanmaya başlandı. Salona “Cumhuriyet Düğün Salonu” adı verildi. Hazine'nin üniversiteye tahsis ettiği diğer mekanlar da Simit Sarayı, Moda Cafe ve Smundo Kafe'ye kiraya verildi. Simit Sarayı'ndan yıllık 60 bin Türk Lirası kira ve 250 bin Türk Lirası da demirbaş bedeli adı altında ödeme alınıyor.

SAYIŞTAYA GÖRE USULSÜZ İŞLEM

Sayıştay Başkanlığı, üniversite içerisinde bir binanın ‘Düğün ve Balo Salonu' olarak işletmeye açılmasının ve kiraya verilmesinin usulsüz bir uygulama olduğunu bildirdi. Rektörlük ise “Düğün ve Balo Salonu işletmesi, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığımız tarafından yapılacaktır” açıklamasında bulundu. Sayıştay Başkanlığı'nın raporuna göre Cumhuriyet Üniversitesi'ne Hazine tarafından tahsis edilen üç yer de, simitçi ve kafelere usulsüz biçimde kiraya verildi. Raporda, “Yürürlükteki mevzuata aykırı olarak Hazine tarafından üniversiteye tahsis edilen taşınmazlar, eğitim, sağlık ve sosyal amaçlı biçimde kiralanması ve işletilmesi gerekirken, amaç dışına çıkılmıştır'' ifadelerine yer verildi.

VUR PATLASIN ÇAL OYNASIN DÜĞÜN YAPILIYOR

Cumhuriyet Üniversitesi daha önce, Atatürk ve Türk Bayrağı'nı internet sitesine dikkat çekmeyecek kadar küçük koymasıyla gündeme gelmişti.

Sayıştay raporuna göre Simit Sarayı yıllık 60 bin TL kira ve 250 bin TL demirbaş bedeli alınarak kiraya verildi. Moda Kafe ise,18 yıl 5 ay 5 gün süreyle alt kiracıya devredilip, yıllık 72 bin TL kira ve 650 bin TL devir bedeli ile kiralandı. Smundo Kafe, 24 bin TL yıllık kira bedeliyle ve 15 yıllığına verildi.

Bu fotoğraf Cumhuriyet Düğün ve Balo Salonu Facebook adresinden alınmıştır.

ATATÜRK'Ü KALDIRMIŞTI

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nin internet sitesinde, 2016 yılına kadar, Atatürk ve Türk Bayrağı bulunuyor, “Cumhuriyet'i seviyorum” yazısı da yer alıyordu. Prof. Dr. Alim Yıldız'ın rektör olmasından hemen sonra yenilenen web sitesinde Atatürk ve Türk Bayrağı ile “Cumhuriyet'i seviyorum” yazısı kaldırıldı. Tepkiler üzerine Atatürk'ün Kocatepe silüeti küçük bir şekilde güneş simgesinin içine konuldu. Fakat Cumhuriyet Üniversitesi, siteyi tekrar yenileyerek Atatürk ve Türk Bayrağı'nı, üniversitenin mobil sitesinden tamamen kaldırdı, web sitesine ise görünmeyecek kadar küçük bir Atatürk silüeti koydu.

Kaynaklar; Sözcü Gazetesi

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