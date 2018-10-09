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Üniversite öğrencisi Serap'ın acı ölümü!

Isparta'ya bağlı Eğirdir ilçesinde üniversite öğrencisi genç kız, durakta beklediği sırada otomobilin çarpması neticesinde yaşamını yitirdi.

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Üniversite öğrencisi Serap'ın acı ölümü!

Isparta'ya bağlı Eğirdir ilçesinde üniversite öğrencisi genç kız, durakta beklediği sırada otomobilin çarpması neticesinde yaşamını yitirdi.

09 Ekim 2018 Salı 16:49
Üniversite öğrencisi Serap'ın acı ölümü!

Isparta'ya bağlı Eğirdir ilçesinde üniversite öğrencisi genç kız, durakta beklediği sırada otomobilin çarpması neticesinde yaşamını yitirdi.

Ajanslara yansıyan bilgiye göre, Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Eğirdir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (MYO) İlk ve Acil Yardım 2.sınıf öğrencisi olan ve Eğirdir Öğrenci Yurdu’nda kalan Serap Bozkurt’a dün akşam saatlerinde durakta otobüs beklediği esnada Önder K. yönetimindeki 32 AAG 819 plakalı otomobil çarptı. Vatandaşların durumu haber verilmesiyle olay yerine gelen 112 acil servis sağlık ekipleri tarafından Eğirdir Kemik Eklem Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesine sevk edilen Bozkurt’un yaşamını yitirdiği öğrenildi. 

OKULDA TÖREN DÜZENLENDİ
Yaşamını yitiren üniversite öğrencisi Bozkurt için bugün okulunda tören düzenlendi. Arkadaşları ve çevredekiler tarafından sevilen bir kişi olduğu belirtilen Bozkurt’un yemek veya ilaç almak için çıktığı öğrenildi. Üniversite öğrencisinin okul ve yurttaki arkadaşlarından bazıları da tören sırasında gözyaşlarına hakim olamadı. 

Diğer taraftan, yaşamını yitiren kızlarının cenazesini almak üzere Eğirdir Kemik ve Eklem Hastalıkları Hastanesi Morgu önüne gelen anne dayanamayarak baygınlık geçirdi. Anne, bir süre hastanede tedavi altına alındıktan sonra taburcu edildi. Genç kızın cenazesi, daha sonra defnedilmek üzere memleketi Mardin’e uğurlandı. 

REKTÖR'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Süleyman Demirel Üniversitesi öğrencisi Serap Bozkurt’un vefatı nedeniyle bir başsağlığı mesajı yayımlayan Rektör Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı, "Üniversitemiz Eğirdir Sağlık Hizmetleri MYO öğrencimiz Serap Bozkurt'un geçirdiği elim trafik kazası sonucu vefat ettiğini üzüntüyle öğrendim. Öğrencimize, Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve sevdiklerine başsağlığı dilerim" ifadelerini kullandı. 

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Son Güncelleme: 09.10.2018 17:11
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üniversite öğrencisi serap ın acı ölümü
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