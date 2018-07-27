Üniversite Öğrencisi Dilara 4 Bin Liraya Yumurtalarını Satıyor: Üç Çocuğum Var Hiç Birini Tanımıyorum

Üniversite Öğrencisi Dilara, Türkiye'de ve dünyanın birçok yerinde yasak olan yumurta nakli ile çocuk sahini olamayanlar için tercih edilen bir isim haline gelmiş. Türkiye'de yasak olduğu için Kıbrıs'a giderek bu işlemi yapan Dilara 2 bin lira ile 4 bin lira arasında ücret aldığını açıkladı.

Üniversite öğrencisi Dilara, fiziği ve yüzü güzel olduğu için diğer yumurta satan kızlara göre daha fazla ücret aldığını belirtiyor.

“Dünyada 3 çocuğum var ve ben hiçbirini bilmiyorum.’’ diyen Dilara bir yumurta donörü olarak geçimini sağlıyor. İki ayda bir yumurtalarını ameliyatla Kıbrıs'taki bir tüp bebek merkezine satıyor. Türkiye’de yasak olan yumurta satma veya bağışlama işlemi Kıbrıs'ta bağış yoluyla serbest. Ancak Dilara, bunu bağış için değil, yasak olmasına rağmen kazanç için yapıyor. Daha önce 3 kez tekrarladığı işlemi yapmak için KKTC’ye giderken Dilara’ya Hürriyet de eşlik etti.

KKTC’de bazı tüp bebek merkezleri, titan benzeri bir yapı kurmuş vaziyette. 18-28 yaş aralığında genç kızların yumurtalıklarını 2 ile 4 bin lira arasında değişen fiyatlarla satın alıyorlar. Tüp bebek merkezleri çocuk sahibi olmak isteyenlere ise 4500-6000 Euro’ya satıyor. Satış rakamları da internet üzerinden açıkça duyuruluyor.

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