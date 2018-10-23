Üniversite öğrencisi atış poligonunda son Kurşunu Kendi Kafasına Sıktı!

Adana'da bilgisayar mühendisliği bölümü öğrencisi gittiği atış poligonunda bir süre hedefe ateş ettikten sonra başına bir el ateş ederek poligon kabin gözetmeninin yanında intihar etti. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Korkunç intihar olayı, Adana'ya bağlı Sarıçam ilçesinin Kozan yolundaki bir atış poligonunda meydana geldi. İddiaya göre, psikolojik sorunları olduğu ve bunalıma girdiği öğrenilen Çukurova Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencisi 22 yaşındaki T.K., atış poligonuna geldi. İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre, üniversite öğrencisi, görevli gözetiminde atış yapmaya başladı. Son mermisi kalan T.K., tabancayı başına dayadı.

Bu sırada görevli üniversite öğrencisini engellemeye çalıştı fakat başarılı olamadı. Tetiğe basan T.K., kanlar içerisinde yere yığıldı.

Olay yerine gelen sağlık görevlileri üniversite öğrencisi gencin yaşamını kaybettiğini tespit etti. T.K.'nin cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

Gencin cenazesi otopsiden sonra yakınları tarafından alınarak memleketi Mersin'de toprağa verildi.

İşte o anlar;

Kaynak: İHA

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