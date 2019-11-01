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Üniversite mezunu işçiler imza kampanyası başlattı

Üniversiteli İşçiler Platformu üyeleri "imzakampanyam.com" adlı web sitesi üzerinden imza kampanyası başlattı.

Üniversite mezunu işçiler imza kampanyası başlattı

Üniversiteli İşçiler Platformu üyeleri "imzakampanyam.com" adlı web sitesi üzerinden imza kampanyası başlattı.

01 Kasım 2019 Cuma 20:50
Üniversite mezunu işçiler imza kampanyası başlattı

Statü değişikliği yapılarak memur kadrolarına geçiş yapmak isteyen üniversite mezunu işçiler, diploma düzeylerine uygun olarak çalıştırılmadıklarını ve uzmanı oldukları meslekler yerine farklı alanlarda çalıştırılarak köreltildiklerini belirterek imza kampanyası başlattı. Sosyal medya paylaşımları, yaptıkları ziyaretler ve kurdukları platform aracılığıyla seslerini duyurmak isteyen üniversite mezunu işçiler, “imzakampanyam.com” adlı web sitesi üzerinden imza kampanyası başlattı. İşçiler, “Bir imza da sen at” sloganıyla başlattıkları kampanyaya destek beklediklerini belirttiler. Kampanyaya ilişkin açıklama yapan, Üniversiteli İşçiler İzmir İl Temsilcisi Şebnem Sultan Yılbaş,  “Bilindiği üzere kamu kurum ve kuruluşlarında işçi, memur ve sözleşmeli memur statüsünde personelle işler yürütülmektedir. Memur ve sözleşmeli memur statüsünde değerlendirilenler unvanlarını kullanmakta ve çalıştıkları yerlerde şef, müdür, müdür yardımcısı gibi makamlarda bulunmaktadırlar. Buna karşın işçi statüsünde değerlendirilenler ise terfi ve görevde yükselme gibi özlük haklarından faydalanamamaktadırlar. Üniversite mezunu olmamıza rağmen işçi statüsünde olduğumuzdan dolayı çalıştığımız kurum bizi istediği yerde ve pozisyonda işçi olarak çalıştırmakta bununla birlikte memur ve sözleşmeli memur personeller ise meslek ve unvanının gereği olan müdürlüklerde ve pozisyonlarda çalışmaktadırlar” dedi.

ÜNİVERSİTELİ İŞÇİLER STATÜ İSTİYOR

Yılbaş, üniversiteli işçilerin memurluğa geçirilmesi yasa tasarısı ile, memur kadrosu verilerek mağduriyetlerinin giderilmesini beklediklerinin kaydederek, “Üniversite mezunu işçiler olarak tayin, nakil, geçici görev gibi özlük haklarından faydalanamadığımız gibi mesleğimiz konusundaki toplantılara, seminerlere, eğitimlere yalnızca işçi olduğumuzdan dolayı katılamamaktayız. Bu tip organizasyonlara katılma taleplerimiz memur olmadığımızdan dolayı kurum tarafından reddedilmektedir. Biz üniversite mezunu işçiler arasında, başka bir kuruma tayin ve atama durumu olmadığından anne ve babalarından, eşlerinden ve çocuklarından ayrı yaşayanlar bulunmaktadır. Bugüne kadar verilen her türlü görevi layıkıyla yerine getiren üniversite mezunu işçilere, bugünlerde gündemde olan üniversiteli işçilerin, memurluğa geçirilmesi ile ilgili yasa tasarısı ile hak ettikleri memur kadrolarının verilmesini ümit etmekteyiz” diye konuştu.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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Şebnem 9 saat önce

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