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Üniversite Mezunu Güvenlik Görevlisi İşçiler Platformu Kuruldu!

Kamu kurum ve kuruluşlarında işçi statüsünde çalışan ve statü değişikliği isteyen üniversiteli işçiler platformundan sonra Üniversite Mezunu Güvenlik Görevlisi İşçiler Platformu da kuruldu.

Üniversite Mezunu Güvenlik Görevlisi İşçiler Platformu Kuruldu!

Kamu kurum ve kuruluşlarında işçi statüsünde çalışan ve statü değişikliği isteyen üniversiteli işçiler platformundan sonra Üniversite Mezunu Güvenlik Görevlisi İşçiler Platformu da kuruldu.

25 Ekim 2019 Cuma 09:59
Üniversite Mezunu Güvenlik Görevlisi İşçiler Platformu Kuruldu!

Kamu kurum ve kuruluşlarında işçi statüsünde çalışan ve statü değişikliği isteyen üniversiteli işçiler platformundan sonra Üniversite Mezunu Güvenlik Görevlisi İşçiler Platformu da kuruldu.

Platform hakkında bilgi veren Şebnem Sultan Yılbaş şunları söyledi;

"Bizler Kamu Kurumlarında ve belediyelerde 4857 sayılı iş kanununa tabi çalışmakta olan lisans ve yüksek lisans Mezunu özel güvenlik ve koruma görevlisi işçileriz. Aldığımız eğitim gereği, kamunun ihtiyaç duyduğu kalifiye personel ihtiyacını karşılayabilmek adına Kamuda liyakata dayalı bir kariyer sistemine dâhil olmayı talep ediyoruz. Lisans ve yüksek lisans mezunu olmamıza ve özel güvenlik koruma memuru (657) personellerle aynı işleri yapmamıza rağmen statümüz farklıdır. Yani eşit işe eşit haklardan uzağız. Memur statüsünde olanlar görevde yükselebilmekte şef, müdür yardımcısı, müdürlük gibi makamlara kadar yükselebilmektedirler. Buna karşın işçi statüsünde değerlendirilen biz statü gereği görevde yükselme terfi gibi özlük haklarından faydalanamamaktayız. 
Üniversite ve yüksek lisans mezunu özel güvenlik ve koruma işçileri olarak Aynı işyerinde çalışıp da aynı işleri yapan personel arasında statü farkı olması ve bu statü farkından kaynaklı maddi, manevi kayıpların söz konusu olması hem iş barışını hem de iş verimini olumsuz bir şekilde etkilemektedir. Kamu maliyesine ilave yük getirmeyen adaletin ve liyakatin gereği, mümkün olan en kısa zamanda, mevcut işçi olan kadromuzun "MEMUR" kadrosuna dönüştürülmesi hususunu,
Saygılarımızla bilgilerinize arz ederiz."

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üniversite mezunu güvenlik görevlisi işçiler platformu kuruldu
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