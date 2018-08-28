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Üniversite Kafaya Koymuş, O kişi Her Kimse Kadroya Alınacak!..

Büro personeli alımında, rektör sekreteri olarak 2 yıl çalışmış olma şartı yer aldı

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Üniversite Kafaya Koymuş, O kişi Her Kimse Kadroya Alınacak!..

Büro personeli alımında, rektör sekreteri olarak 2 yıl çalışmış olma şartı yer aldı

28 Ağustos 2018 Salı 12:11
Üniversite Kafaya Koymuş, O kişi Her Kimse Kadroya Alınacak!..

Çanakkale 18 Mart Üniversitesinin 135 kişilik personel alımında yer alan bir şart ilanın detaylarını inceleyenlere pes dedirtmeyi başardı.

Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, sözleşmeli personel alım ilanı yayımladı. Kurban bayramından önce yayımlanan ilana buradan ulaşabilirsiniz.

Çanakkale Üniversitesi'nin yayımlanan ilanında Büro personeli alımı için yazılan şartlar oldukça dikkat çekiyor.

İşte ÇOMÜ Büro Personeli için aranan şart:

"1- Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak

2- Yükseköğretim Kurumlarında en az 9 yıl çalışmış olmak. Bunun en az 2 yılını rektör sekteri olarak çalışmış olmak

3- Türk Akreditasyon Kurumu (TURKAK) onaylı ISO 9001:2015 KYS İç Denetçi Eğitimi Sertifikasına sahip olmak."

Çanakkale 18 Mart Üniversitesi tarafından yayımlanan personel alım ilanı dikkatlice incelendiğinde yine kişiye özel kadro skandalı ile karşı karşıya olunduğu açıkça görülüyor.

Memurlar.Net'te dikktli bir okurun dikkatini çeken bu husus kısa zamanda en çok konuşulanlar arasına girdi. Son günlerde yayımlanan ilanlarda ve haberlerde buna benzer durumlarla karşılaşılıyor. Üniversitelerdeki kadrolara babalarının kızlarını yerleştirdiği, kayınpederlerin damatlarını atadığı bir dönemden geçiyoruz.

İşte atama skandalları ile ilgili yaptığımız bazı acı haberler;

Bir Atama SkandalÄ± Daha!..

Katip Ãelebi Ãniversitesindeki ââAkraba AtamalarÄ±ââ Meclis GÃ¼ndeminde

AÃ§Ä±lan Kadro SÄ±navÄ±nÄ± Ãyelerin EÅleri ve ÃocuklarÄ± KazandÄ±

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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