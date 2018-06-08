Üniversite'de Skandal: Sınavlara Girmeden 38 Dersi Geçti

Sınavlara girmeyen öğrencileri girmiş gibi gösteren, düşük alan öğrencileriin notlarını yükselten öğrenci işleri çalışanının davasına devam ediliyor.

Sabah Gazetesi'nden Dilek Yaman'ın bugün kaleme aldığı haberine göre skandal, İlahiyat Fakültesi öğrencisi Samet A.'nın dekan Mürteza Bedir'e öğrencilerin para karşılığı notlarının yükseltildiğini ihbar etmesi üzerine ortaya çıktı. İhbarcı genç, arkadaşlarının sınav notlarını öğrenci işlerinde tanıdığı bir kişiye aylık para vererek yükselttiğini duyduğunu ve bunun gerçekleştiğini ortaya çıkardı. İhbarın ardından hakkında soruşturma başlatılan memur Mustafa Ş. görevinden uzaklaştırılmış, durum adli makamlara ihbar edilince de hakkında dava açılmıştı.

Savcılık tarafından, söz konusu memur hakkında, notlarını usulsüz şekilde değiştirdikleri öğrenciler hakkında da ayrıca bir soruşturma başlatıldı. Taner K. isimli öğrencinin 7 dersini yükselttiği tespit edilirken, Eren A. isimli öğrencinin ise 38 dersini sınavlara bile girmeden sadece yaz okulu ve bütünleme sınavlarına girmiş gibi göstererek mezun olduğu ileri sürüldü.

Soruşturma sonunda iki öğrenci hakkında "Sistemdeki verileri bozma, yok etme ve hukuka aykırı şekilde kazanç sağlama" suçlarından iddianame düzenlendi. Düzenlenen iddianame sonrası mahkemenin kararını vermesi bekleniyor.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA