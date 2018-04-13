Umreye Götüreceğiz Diyerek Balıklı Göle Götürdüler

Elbistan'da ilginç bir olay yaşandı. Edinilen bilgilere göre bir otobüs firması, umre yolculuğu için aldığı yolcuları balıklı göle götürdü.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde meydana gelen olayda, umre yolculuğu için bir firmaya başvuru yapan toplamda 68 kişi, kutsal topraklara gitmek için yola çıkartılıp, Gaziantep ve Şanlıurfa gezdirildikten sonra tekrar ilçeye geri getirildi.

Kayseri'de bulunan bir firmanın görevlileri, umre ziyareti için Elbistan ilçesinden 68 kişilik kafileyi kutsal topraklara götürmek üzere iki otobüsü yola çıkardı.

Aralarında yaşlı vatandaşların da bulunduğu kafiledekiler, firma yetkililerinin kiraladığı otobüslerle Gaziantep ve Şanlıurfa'da gezdirildi.

Umreye gitmek isteyen kafiledekiler, otobüsteyken dolandırıldıklarını anladı. Elbistan'daki yakınlarını durumdan haberdar eden kafiledekiler, Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü önüne geldi ve şikayetçi oldu.

Umreye gitmek isteyen, ancak Gaziantep ve Şanlıurfa'ya götürülen kafileyi taşıyan otobüsler, Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde durduruldu. Kutsal toprakları ziyaret için kişi başı 690 dolar verdiğini iddia eden kafiledeki vatandaşlar, emniyette firma yetkililerinden şikayetçi oldu.

Yolculardan Durdu Mehmet Kılıç, konu ile ilgili basın mensuplarına yaptığı açıklamada firma ile umreye gitmek iin anlaştıklarını dile getirdi.

Firma yetkililerinin Kayseri'den uçağa bindirileceklerini söyleyerek kendilerini otobüse aldığını ifade eden Kılıç, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Otobüse bindirdikten sonra Şanlıurfa'da Balıklı Göl'ü gezdireceklerini söylediler. Akşam olduğunda bizi götüremeyeceklerini belirtip Elbistan'a geri getirdiler."

Mağdur olduklarını belirten Yüksel Kılıç da basın mensuplarına yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Kutsal topraklara, Mekke ve Medine'ye gitmek için yola çıktık ancak Şanlıurfa'yı gezdirip geri getirdiler."

Otobüs şoförleri ifadeleri alınmak için gözaltına alındı.

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