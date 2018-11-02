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Ümraniye'de yol çöktü: 2 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti

İstanbul Ümraniye'de bir sitenin güvenlik kulübesinin yer aldığı asfalt yol çöktü. Kaybolan 2 güvenlik görevlisi için arama çalışmaları sürüyor.

Ümraniye'de yol çöktü: 2 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti

İstanbul Ümraniye'de bir sitenin güvenlik kulübesinin yer aldığı asfalt yol çöktü. Kaybolan 2 güvenlik görevlisi için arama çalışmaları sürüyor.

02 Kasım 2018 Cuma 08:37
Ümraniye'de yol çöktü: 2 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti

İstanbul Ümraniye'de bir sitenin güvenlik kulübesinin yer aldığı asfalt yol çöktü. Kaybolan 2 güvenlik görevlisi için arama çalışmaları sürüyor.

İstanbul Ümraniye'de metro inşaat sahasının da olduğu cadde üzerinde göçük meydana geldi. Göçük olayının yaşandığı olay yerine sevk edilen çok sayıda arama kurtarma ekipleri güvenlik görevlilerini bulmak için arama-kurtarma çalışması başlattı.

8 METRE DERİNLİĞİNDE ÇUKUR OLUŞTU

Dudullu-Bostancı Metro Hattı şantiyesinin yanındaki yolda yaşanan göçük sonrası 10 metre çapında, 7-8 metre derinliğinde çukur açıldı.

Çöküntünün meydana geldiği yerin yanında bulunan siteye ait güvenlik kulübesi ile şantiyeye ait konteyner de göçük altında kaldı. Kulübenin içinde 2 kişinin bulunduğunun belirtilmesi üzerine arama kurtarma çalışmasına başlandı. Drone ile havadan görüntülenen göçük alanında itfaiye, polis ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekiplerinin yaptığı çalışmalarda iki kişinin cesedine ulaşıldı.

Ümraniye'de yol çöktü: 2 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDEN AÇIKLAMA GELDİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi yaşanan göçük olayıyla ilgili açıklamada bulundu.

Açıklamada, İstanbul Büyükşehir Belediyesi raylı sistemler, AKOM, itfaiye, yol bakım, İSKİ, zabıta, 153 Yerinde Çözüm ekiplerinin 10 araç ve iş makinesi, 38 personel ile olay yerinde çalışmalarına devam ettiği belirtildi.

Çalışmalar sırasında çevredeki bina ve yol ölçümlerinin düzenli olarak kontrol edildiği aktarıldı.

"Yapılan kontrollerde olay öncesinde herhangi bir deformasyon gözlenmemiştir. Çevredeki 3 bina tedbir amaçlı boşaltılmıştır. Meydana gelen çökmenin zemin altında oluşan boşluktan kaynaklanabileceği tahmin edilmektedir." ifadeleri kullanıldı.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 02.11.2018 10:53
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ümraniye yol çöktü güvenlik görevlisi hayatını kaybetti
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Serdar 2 saat önce

Allah yardımcılar olsun Allah sabırlar versin inşAllah ailelerıne devrelerim bian önce inşAllah burnu kanamadan bulunurlar inşAllah

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