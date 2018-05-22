Ümraniye'de Taksici Dehşeti! Kardeşiyle Yolda Yürüyen Genç Kıza Öldüresiye Dayak

Ümraniye'de taksici şiddetine maruz kalan talihsiz genç kız yaşadığı dehşet anlarını anlattı. Küçük kardeşiyle ekmek almak için evden çıktıktan sonra yolda taksici ile tartıştıklarını dile getiren genç kızın anlattıkları dehşete düşürdü.

Canan Ay isimli genç kız, "Dün ben 10 yaşındaki kardeşimle beraber evden çıktık sokaktan yürüyoruz. Kaldırımda arabalar park etmiş ve bizde hafif şekilde yoldan yürüyoruz. Bir taksi geldi arkamızdan ve bize bir hayli korna bastı. Biraz ilerledi ve ilerde bizi beklemeye başladı. O anda kardeşimle yürüyoruz ve bize bir baksana dedi. Bende efendim dedim ve ardından ağza alınmayacak şekilde küfrederek, bilmem ne gibi niye yoldan yürüyorsunuz dedi. Ben de bakar mısınız kaldırımda yer yok tabi ki buradan yürüyeceğim dedim. Tekrar ağza alınmayacak küfürler etti.

Bende sinirlendim. Adam zaten direk taksiden indi bana kafa atmaya başladı. Sanki karşısında bir erkek varmış gibi. Tabi kadın erkek diye bir ayrımda bulunmuyorum ama direk bana kafa attı. Kafa atınca bende kendimi korumaya çalıştım. Ben vuramadım tabi ki. Tuttu beni ve bana bayağı vurdu. Gözümde gözlük vardı, gözlük uçtu gitti. Ufak kardeşim de bu arada korkudan bağırıp ağlıyor.



Ve bir kişi bile yardım etmedi.Kolum da yara var. Dilim kesildi. Kalçamı söylemiyorum bile. Hepsi darp raporunda var zaten. Ben bayağı bir şiddet gördükten sonra artık polisi arayacağım dedim. Vatandaşlar polisi aramayınca ben polisi aramaya çalıştım. Ve taksi gitmesin diye taksinin kapısını açtım. O sırada beni taksici itti. Elimden telefonu almaya çalıştı. Ve kapı açık bir şekilde gitmeye başladı.

Caddeyi indi, arkasını dönerek beni içeri çekmeye çalışıyor. Ben de bir ayağımı dışarı çıkartmaya çalışıyorum beni kapatmasın içeri diye. Sonra bir tane münibüs şoförü taksinin önünü kesti. Yolu kesilince indi taksiden beni bacaklarımdan çekti, attı ve bastı gitti" ifadelerini kullandı. Çevrede durumu gören vatandaşların kılını bile kıpırdatmadığını kimsenin yardım etmediğini söyleyen Ay, darp raporu alarak şikayetçi olduğunu söyledi.