Uludağ Üniversitesi'nin Adı Değişiyor-İşte Yeni Adı

Türkiye Büyük Millet Meclisinden son dakika haberi geldi.

TBMM Eğitim Komisyonunda devam eden görüşmelerde CHP’li İrgil’in Uludağ Üniversitesi’nin adınaın değişmesi için sunduğu teklif görüşüldü. Uludağ Üniversitesinin adına Bursa'nın eklenmesi için sunulan bu teklif komisyondan geçti ve kabul edildi. İrgil konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Bu karar, 12 Eylül’de KHK ile elimizden alınan Bursa isminin geri verileceği anlamına geliyor” ifadelerini kullandı.

TBMM Milli Eğitim Komisyonu’nda üniversitelerin bölünmesi olarak anılan tasarının devam eden görüşmelerinde CHP Bursa Milletvekili Dr. Ceyhun İrgil’in verdiği Uludağ Üniversitesi’nin adının önüne Bursa isminin eskiden olduğu gibi getirilmesi yönündeki önerge kabul edildi. CHP’nin eğitimden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Prof. Lale Karabıyık ile komisyonun öneride mutabık kalmasını sağlayan İrgil’in teklifiyle Uludağ Üniversitesi’nin adının ‘Bursa Uludağ Üniversitesi’ olarak değiştirilmesi komisyonun onayından geçti. Komisyonun çalışmalarını tamamlaması ve Cumhurbaşkanının da onaylamasının ardından değişiklik resmi olarak yapılacak.

CHP’li İrgil, komisyondaki konuşmasında öneriyle ilgil şu ifadeleri kullandı;

“Bu komisyonun son toplantısında sizlerden son bir ricam olacak; 12 Eylül darbesi sonrasında üniversitemizin adından çıkarılan kentimizin ismi Bursa’nın yeniden üniversitemize verilmesini rica ediyorum” ifadelerinde bulundu. Komisyondaki oylamada önerge kabul edildi ve üniversitenin adı ‘Bursa Uludağ Üniversitesi"

Bilindiği üzere 1975 yılında Bursa Üniversitesi olarak kurulan üniversite, 12 Eylül darbesi sonrası 1982’de KHK ile ‘Bursa’ adı çıkarılarak Uludağ Üniversitesi olarak değiştirilmişti.

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