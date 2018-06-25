Ülkü Ocakları Genel Başkanı Olcay Kılavuz Milletvekili Oldu

Ülkü Ocakları Genel Başkanı Olcay Kılavuz, Milliyetçi Hareket Partisi Mersin Milletvekili adayı olarak girdiği seçimden başarıyla ayrıldı. Mersin'de yüzde 12.76 oy alan MHP'nin 1. sıra milletvekili adayı olan Kılavuz, partisinin 2. sıradan adayı Baki Şimşek ile beraber TBMM'de yeni dönem MHP Mersin Milletvekili olarak görev yapacaklar.

OLCAY KILAVUZ KİMDİR?

18 Ekim 1985 Niğde ilinin Çiftlik ilçesinin Azatlı kasabasında doğan Olcay Kılavuz, ilk ve ortaöğretimini Niğde’de tamamladı. Faik Şahenk Anadolu Teknik Lisesi’nden mezuniyetinin ardından Niğde MYO İnşaat bölümünden mezun oldu. AÖF İşletme ikinci sınıf öğrencisi olan Olcay Kılavuz, aynı zamanda Niğde Üniversitesi BESYO Spor Yöneticiliği bölümünde de 2015 yılında mezun olmuştur.

Ülkü Ocakları teşkilatları içerisinde aktif vazifelerinden sonra 2006-2010 yılları arasında Niğde Ülkü Ocakları Başkanlığı yapan Olcay Kılavuz, 2010 yılında Üniversitelerden ve Ortaöğretimden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu. 2011 yılında Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı’na atanan Olcay Kılavuz, 10 Mayıs 2012’den itibaren Ülkü Ocakları Genel Başkanvekilliğini yürütmeye başladı. 9 Aralık 2012 itibariyle Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanlığı’na atandı.

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