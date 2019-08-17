Ülkelerin internet hızı sıralaması: Türkiye 102. basamağa geriledi, zirvede Tayvan var

Ülkelerin internet genişbant hızı üzerine yapılan bir araştırmaya göre Türkiye, 207 ülke arasında internet hızı en yüksek 102. ülke oldu. Türkiye bu listede 2018 yılında 91 ve 2017'de 83. sıradaydı. Dünyada Tayvan birinci sırada yer alırken Avrupa'da en hızlı internet İsveç'te bulunuyor. Onu Danimarka ve Hollanda takip ediyor.

Teknoloji ve araştırma şirketi Cable, 2019 yılı dünya internet genişbant hızı sıralamasını yayımladı. 9 Mayıs 2018 ile 8 Mayıs 2019 tarihleri arası 12 aylık dönemde 207 ülkenin genişbant hızını araştıran Cable, ortalama hızın bir önceki seneye göre yüzde 20.65 oranında arttığını öne sürdü.

Euronews'ten Gizem Sade'nin haberine göre Türkiye ise 2019 yılında internet hızını bir önceki yıla göre yüzde 7.57 iyileştirmesine rağmen dünya ortalamasının altında kaldı.

Euronews'un derlediği grafikte dünya genişbant hızı ortalaması şu şekilde:

EN YÜKSEK HIZ AVRUPA'DA EN DÜŞÜK İSE AFRİKA'DA

Araştırma sonuçlarına göre en yüksek hıza sahip ülkeler Avrupa kıtasında yer alırken en düşük internet hızı Afrika kıtasında görüldü. 207 ülke arasında ilk 50'ye giren ülkelerden 37'si Avrupa'da.

Cable, araştırma sonucunda sıralamada ilk 100'deki ülkeler ile son 100'deki ülkeler arasındaki uçurumun giderek arttığına dikkat çekti. En yüksek hıza sahip ülkelerin hızlarını geliştirmede daha iyi olduğu kaydedildi.

TÜRKİYE'NİN İNTERNET HIZI KADEMELİ OLARAK ARTTI

Araştırmaya göre Türkiye'nin ortalama internet hızı son üç yılda kademeli olarak artış gösterdi. İndirme hızı ortalamaları 2017 yılında 3.96 Mbps; 2018 yılında 4.90 Mbps; 2019 yılında ise 5.27 Mbps olarak ölçüldü.

Türkiye, 2018 yılında 83. sıradan 91'e; 2019 yılında ise 91. sıradan 102'ye geriledi.

Euronews'un derlediği grafikte Türkiye'nin son 3 yılda internet hızı şu şekilde:

5 GB boyutundaki bir filmi hangi ülkede ne kadar sürede indirebilirsiniz?

Cable araştırmasında ayrıca ülkelerin 5 gigabite boyutundaki bir filmi ne kadar sürede indirebildiğini de karşılaştırdı. Dünya listesinde indirme hızı en yüksek ülke olarak 1. sırada yer alan Tayvan'da 5 gigabitlik bir film 8 dakika 2 saniyede inerken listenin son sırasındaki Yemen'de bu süre 30 saat 1 dakika 40 saniye. Türkiye'de ise aynı film 2 saat 9 dakikada inebiliyor.

Euronews'un derlediği grafikte Avrupa ülkeleri 2019 Ortalama indirme hızı sıralaması şu şekilde:

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