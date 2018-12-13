ulaştırma bakanı ndan ilk açıklama

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan Ankara'da bu sabah meydana gelen Yüksek Hızlı Tren kazasında 9 vatandaşın yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Ankara - Konya seferini yapan Yüksek Hızlı Tren (YHT), Ankara Yenimahalle ilçesine bağlı Marşandiz istasyonunda yol kontrolüyle görevli kılavuz tren ile çarpıştı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, üçü makinist 9 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Gazetecilerin sorularını da cevaplayan Bakan Turhan, şuan itibariyle enkaz altında kimse olmadığını ifade etti. Turan, ‘sinyalizasyon sorunu var mıydı?’ sorusuna ise ‘çalışmalar sürüyor’ cevabını verdi.

Habertürk TV'deki bilgiye göre, hatta sinyalizasyon arızası olduğu ve makinistlerin telsizle haberleştikleri belirtildi

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