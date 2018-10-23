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Üç çocuğunun boğazını kesip öldürdü! İfadesi kan dondurdu

Adana'da 3 çocuğunun boğazlarını bıçakla kesip öldürdükten sonra bileklerini keserek intihara kalkışan annenin tedavisi devam ediyor. Genç kadının, "Ben intihar edecektim, benden sonra onlar da rezil olmasınlar diye çocukları kestim" ifadeleri adeta kan dondurdu.

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Üç çocuğunun boğazını kesip öldürdü! İfadesi kan dondurdu

Adana'da 3 çocuğunun boğazlarını bıçakla kesip öldürdükten sonra bileklerini keserek intihara kalkışan annenin tedavisi devam ediyor. Genç kadının, "Ben intihar edecektim, benden sonra onlar da rezil olmasınlar diye çocukları kestim" ifadeleri adeta kan dondurdu.

23 Ekim 2018 Salı 09:08
Üç çocuğunun boğazını kesip öldürdü! İfadesi kan dondurdu

Adana'da 3 çocuğunun boğazlarını bıçakla kesip öldürdükten sonra bileklerini keserek intihara kalkışan annenin tedavisi devam ediyor. Genç kadının, "Ben intihar edecektim, benden sonra onlar da rezil olmasınlar diye çocukları kestim" ifadeleri adeta kan dondurdu.

Olay, 21 Ekim 2018 tarihinde Adana'nın merkez Yüreğir ilçesine bağlı Geçitli Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; 26 yaşındaki Selma Cice sabah eşi tarlaya gidince pencereleri kapatıp tüm kapıları da kilitleyerek evin koridorunda 6 yaşındaki oğlu Mahmut, 9 yaşındaki kızı Semanur ve 11 yaşındaki Mehmet Emin Cice’nin boğazını keserek kafalarını vücudundan ayırarak öldürdü.

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BABA EVDEKİ VAHŞETİ GÖRDÜ 

Çocuklarının cansız bedenine bakıp, aynı bıçakla bileklerini keserek intihara kalkışan 26 yaşındaki Selma Cice, aşırı kan kaybından bayılıp kaldı. Evdeki vahşet, tarladan dönen baba Cabbar Cice’nin kapıyı çalmasına rağmen içeriden cevap alamayınca mutfağın demir şebekesini söküp pencereyi kırdıktan sonra mutfak kapısını açmasıyla birlikte ortaya çıktı. Komşular da eve gelerek babayı uzaklaştırıp, sağlık ekiplerine haber verdi. Annenin yaşadığı tespit edilerek Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı. Çocukların cenazesi ise Adli Tıp Kurumunda otopsi yapıldıktan sonra mahalle mezarlığında toprağa verildi. 

İFADESİ KAN DONDURDU

Hayati tehlikeyi atlatan ve yoğun bakımda gözetim altında tutulan 26 yaşındaki cani anne Selma Cice'nin verdiği ilk ifadesinde, “Ben bu zamana kadar hiç yaşamadım. Çok rezil bir hayatım oldu. O gün de intihar edecektim ancak çocuklarımın geride kalıp, benim gibi rezil olmasın diye onları kestim" dediği öğrenildi.  Olayla ilgili soruşturma sürerken, annenin hastanedeki tedavisi sürüyor.

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Son Güncelleme: 23.10.2018 09:37
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Pisliklere dayanamayan 9 dakika önce

Allah senin belanı versin kadın inşaAllah sen geberip gidersin

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