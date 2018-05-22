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Uber Şoförünü Tehdit Etmişlerdi: Son Dakika Gelişmesi !

Uber'in önünü kesip şoförü tehdit eden taksi şoförleri hakkında son dakika gelişmesi yaşandı. 2 taksi şoförü polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

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Uber Şoförünü Tehdit Etmişlerdi: Son Dakika Gelişmesi !

Uber'in önünü kesip şoförü tehdit eden taksi şoförleri hakkında son dakika gelişmesi yaşandı. 2 taksi şoförü polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

22 Mayıs 2018 Salı 17:02
Uber Şoförünü Tehdit Etmişlerdi: Son Dakika Gelişmesi !

Uber sürücüsünü tehdit eden taksi şoförleri hakkında son dakika gelişmesi.

İstanbul'un Esenyurt İlçesinde bulunan bir AVM önünde meydana gelen olayda, bazı taksicilerin UBER aracının  geçişine izin vermeyerek sürücüyü tehdit etti. O anlar UBER yolcuları tarafından cep telefonu ile kayıt altına alınmıştı..Olayın geçtiği bölge çevresinde bulunan taksi duraklarına operasyon düzenleyen polis ekipleri, görüntülere yansıyan taksici şoförlerini aramaya başladı. 

Yaşanan feci olayla ilgili soruşturma başlatan Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, müşteki ifadeleri ve kamera görüntülerinden yola çıkarak  Ş.K ve İ.B. isimli ticari taksi şoförlerini gözaltına aldı. 2 taksici hakkında tehdit, hakaret ve mala zarar verme suçlarından ifadeleri alınarak yasal süreç başlatıldı.

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

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Son DakikaUberTaksiUber Haber
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