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Twitter'daki 'DEVAM' Paylaşımları Neden Silindi? Flaş Açıklama

Önceki gün sosyal medyada milyonlarca TAMAM paylaşımı yapıldı. Bu paylaşımın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan destekçileri DEVAM şeklinde kampanya başlattı ancak bu paylaşımlar kısa süre sonra silindi.

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Twitter'daki 'DEVAM' Paylaşımları Neden Silindi? Flaş Açıklama

Önceki gün sosyal medyada milyonlarca TAMAM paylaşımı yapıldı. Bu paylaşımın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan destekçileri DEVAM şeklinde kampanya başlattı ancak bu paylaşımlar kısa süre sonra silindi.

09 Mayıs 2018 Çarşamba 12:59
Twitter'daki 'DEVAM' Paylaşımları Neden Silindi? Flaş Açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan  önceki gün grup toplantısında yaptığı açıklamada "Milletimiz 'tamam' derse kenara çekiliriz" dedi. Cumhurbaşkanının bu açıklaması sonrası 'TAMAM' mesajı dünya genelinde TT oldu ve milyonlarca paylaşım yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünkü AK Parti grup toplantısında hükümetin 16 yıllık icraatlarını anlattıktan sonra "Şayet bir gün milletimiz 'tamam' derse ancak o zaman biz kenara çekiliriz" çıkışının ardından Twitter'da 'T A M A M' etiketi ile başlatılan kampanya dünya gündeminin en üst sırasına çıktı.

Twitter'da 'T A M A M' etiketli ile paylaşım, beğeni ve Retweet'ler 1 buçuk milyonu aşıp 2 milyona yaklaşırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan destekçileri muhaliflere 'Erdoğan ile DEVAM' (#DEVAM) şeklinde etiket oluşturarak karşılık verdi. Ancak Twitter sayısı 300 bini aşan 'DEVAM' etiketli paylaşımları bir süre sonra silindi ve TT'den düştü..

NEDEN SİLİNDİ?

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, '#DEVAM' etiketli tweetlerin silinmesine ilişkin sosyal medya platformu Twitter hesabından paylaştığı mesajda şu ifadeleri kullandı:

"T A M A M 1.400.000'i geçti. AKP'li troller karşı kampanya sözcüğü DEVAM için bot hesaplardan 300 bin twit attı. Twitter bunun üzerine, 300 bin sahte twiti yayından kaldırdı. Ve böylece AKP'nin kampanyası çöktü. Sahtekarlık da bir yere kadar..."

HÜKÜMETTEN TAMAM AÇIKLAMASI

'T A M A M' 'DEVAM' tartışması Meclis'in de gündemini meşgul ederken, AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, 'T A M A M' mesajlarına tepki göstererek, "Sandığın ne anlama geldiğini anlamayan klavye kahramanları, 24 Haziran gecesi görüşürüz" dedi.

KPSSCAFE.COM.TR  |ANKARA

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