TV Yarışmasındaki Öğretmen Sorusuna Tepkiler Çığ Gibi!

Eyvah düşüyorum adlı televizyon yarışması programında, yarışmacıya ilginç ve tepki çeken bir soru soruldu. Yarışmacıya sorulan o soru da ''Yazın üç ay tatil yapıp üstüne bir de maaş aldığı için çok kıskanılan meslek grubu'' ifadeleri kullanıldı.

Yarışmacılara ‘’ Üç ay tatil yapıp bir de üstüne maaş aldıkları için kıskanılan meslek grubu hangisidir? ‘’ sorusuna cevap olarak ÖĞRETMENLER cevabı izleyenlere ve yarışmacılara gösterildi.

Kısa zamanda internet üzerinden başlatılan tepki kampanyalarına katılan vatandaşlar RTÜK'ü şikayet yağmuruna tuttu.

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ÖĞRETMENLER SORUSUNA TEPKİ!

Türk-Eğitim Sen Genel Başkanı Talip Geylan'da sosyal medya hesabı üzerinden tepkisini dile getirdi.

''Bu cehalet ve nezaketsizliğe nasıl bir yorum yapılır, bilemiyorum.! Kendisini yetiştirenin de bir öğretmen olduğunu unutacak kadar savrulan bu zihniyeti kınıyorum. Öğretmeni korumanın, aslında ülkemizin geleceğini korumak olduğunu ne zaman idrak edeceğiz?

En kıymetli varlığımız çocuklarımızı emanet ettiğimiz öğretmenimize vereceğimiz değerin,çocuklarımıza verdiğimiz kıymet olduğunu ne zaman idrak edeceğiz? Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum,ahlakından,bu şuursuzluğa nasıl evrildiğimizi sorgulamanın zamanı gelmedi mi?

“Üç ay” olduğunu iddia ettikleri tatilin öğretmenler için değil, çocuklar için olduğunu görmekten aciz bir idrak ile bu ülkenin nereye gideceğini sorgulama zamanı gelmedi mi?'' ifadelerini kullandı.