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Tüyler Ürperten Olay: Zihinsel Engelli Genç Kıza 9 Kişi Tecavüz Etti

Çanakkale'de meydana gelen olayda evden çerez almak için çıkan zihinsel engelli genç kız 9 kişinin tecavüzüne uğradı.

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Tüyler Ürperten Olay: Zihinsel Engelli Genç Kıza 9 Kişi Tecavüz Etti

Çanakkale'de meydana gelen olayda evden çerez almak için çıkan zihinsel engelli genç kız 9 kişinin tecavüzüne uğradı.

16 Temmuz 2018 Pazartesi 18:13
Tüyler Ürperten Olay: Zihinsel Engelli Genç Kıza 9 Kişi Tecavüz Etti

Okurken tüyleriniz diken diken olacak. !!

Böyle haberleri yazmaktan bıktık. Beddua etmekten bıktık ama korkunç haberler de sürekli olarak gelmeye devam ediyor. Çanakkale’nin Çan ilçesinde getiğimiz 4 Temmuz günü kaybolan 22 yaşındaki zihinsel engelli G.U. adlı kıza, Bursa’nın İnegöl ilçesinde barakada tecavüz ettiği iddia edilen 9 kişi gözaltına alındı.

Çanakkale'nin Çan İlçesi’nde oturmakta olan G.U. isimli kişi, 4 Temmuz günü çerez almak için evinden çıktı. Evden çıktıktan sonra ortadan kaybolan G.U., önceki gün Eskişehir’de polisler tarafından bulundu ve haber verilmesiyle gelen annesi S.U.’ya teslim edildi. G.U., evden çıktıktan sonra rahatsızlanması üzerine yanında duran TIR ile Bursa’nın İnegöl ilçesine gittiğini ve burada 9 kişinin kendisine tecavüz ettiğini iddia ederek başına gelenleri anlattı. Anne S.U. da kızını alıp İnegöl’de jandarma karakoluna götürdü.

Uzman eşliğinde karakolda ifade veren G.U., İnegöl’de bulunan kırsal bir mahallede dolaşırken yanına gelen bir kişinin kendisini araca bindirdiğini ve ormanlık alanda bir hayvan çiftliğindeki barakaya götürerek tecavüz ettiğini ileri sürdü. G.U., daha sonra bu kişinin arkadaşlarının da kendisine tecavüz ettiğini söyledi. Kimse olmadığı sırada barakadan kaçtığını anlatan G.U., otostop çekerek önce Kütahya’ya, buradan da trenle Eskişehir’e gittiğini söyledi. İfadesi sırasında fenalaşan G.U., İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi edildi.

Jandarmanın, kızın ifadesi sonrası yaptığı çalışmalarda G.U.’yu aracıyla barakaya götürüp tecavüz ettiği ileri sürülen C.Y. ile arkadaşları E.G., T.G., U.C.,E.C., M.K., A.Y., İ.K. ve S.B. gözaltına alındı. Şüphelilerden birisinin, barakadan kaçan kızı yolda görüp aracına aldığı ve baraj mevkiine götürerek tekrar tecavüz ettikten sonra yol kenarında bıraktığı iddia edildi. Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, daha sonra karakola götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Son DakikaTecavüzçanakkale
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