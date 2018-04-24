Tüyler Ürperten Olay: Yarı Çıplak Halde Zihinsel Engelli Erkek Çocuğuna..

Isparta'da tüyler ürperten korkunç bir olay yaşandı.

Edinilen son dakika bilgilerine göre, Pirimehmet Mahallesi’nde küçük yaşta zihinsel engelli çocuğa cinsel istismarda bulunulduğu ihbarı alan polis ekipleri hemen harekete geçti. Eve gelen ekipler, eşinden ayrıldığı öne sürülen 6 çocuk babası 47 yaşındaki T.K.’yı üzeri yarı çıplak vaziyette yakaladı. Beraberinde 17 yaşındaki zihinsel engelli genci de gören polis ekipleri, çevrede bulunan vatandaşların beyanları üzerine şahsı gözaltına aldı.

LİNÇ EDİLMEK İSTENDİ

Polisin eve baskını sonrası şüpheli T.K. gözaltına alındı. Bu sırada, durumu öğrenen mahalle sakinleri tarafından cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen T.K. linç edilmek istendi. Araya girerek kalabalığı dağıtmak isteyen polis ekipleri, şahsı bulunduğu yerden güçlükle çıkarabildi. T.K. isimli şahsın zihinsel engelli erkek çocuğuna 4 kez fiili livatada bulunduğu iddia edilirken, çocuğun da durumu doğruladığı, edinilen son dakika bilgileri arasında.

HASTANEDEKİ KONTROLLER SONUCU ORTAYA ÇIKACAK

Edinilen son dakika bilgilerine göre halen gözaltında olan tacizci T.K.’nın emniyette devam eden işlemleri sonrası adli makamlara sevk edileceği öğrenilirken, mağdur çocuğun yaşadıklarının ise hastanede yapılacak olan kontroller sonucu ortaya çıkacağı belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Şüphelinin emniyetteki sorgusu devam ediyor.

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