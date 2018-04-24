Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Tüyler Ürperten Olay: Yarı Çıplak Halde Zihinsel Engelli Erkek Çocuğuna..

Tüyler ürperten korkunç haberin adresi Isparta oldu. Edinilen son dakika bilgilerine göre bir kişi, zihinsel engelli erkeğe cinsel istismarda bulundu.

banner396

Tüyler Ürperten Olay: Yarı Çıplak Halde Zihinsel Engelli Erkek Çocuğuna..

Tüyler ürperten korkunç haberin adresi Isparta oldu. Edinilen son dakika bilgilerine göre bir kişi, zihinsel engelli erkeğe cinsel istismarda bulundu.

24 Nisan 2018 Salı 22:50
Tüyler Ürperten Olay: Yarı Çıplak Halde Zihinsel Engelli Erkek Çocuğuna..

Isparta'da tüyler ürperten korkunç bir olay yaşandı.

Edinilen son dakika bilgilerine göre, Pirimehmet Mahallesi’nde küçük yaşta zihinsel engelli çocuğa cinsel istismarda bulunulduğu ihbarı alan polis ekipleri hemen harekete geçti. Eve gelen ekipler, eşinden ayrıldığı öne sürülen 6 çocuk babası 47 yaşındaki T.K.’yı üzeri yarı çıplak vaziyette yakaladı. Beraberinde 17 yaşındaki zihinsel engelli genci de gören polis ekipleri, çevrede bulunan vatandaşların beyanları üzerine şahsı gözaltına aldı.

LİNÇ EDİLMEK İSTENDİ

Polisin eve baskını sonrası şüpheli T.K. gözaltına alındı. Bu sırada, durumu öğrenen mahalle sakinleri tarafından cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen T.K. linç edilmek istendi. Araya girerek kalabalığı dağıtmak isteyen polis ekipleri, şahsı bulunduğu yerden güçlükle çıkarabildi. T.K. isimli şahsın zihinsel engelli erkek çocuğuna 4 kez fiili livatada bulunduğu iddia edilirken, çocuğun da durumu doğruladığı, edinilen son dakika bilgileri arasında.

HASTANEDEKİ KONTROLLER SONUCU ORTAYA ÇIKACAK

Edinilen son dakika bilgilerine göre halen gözaltında olan tacizci T.K.’nın emniyette devam eden işlemleri sonrası adli makamlara sevk edileceği öğrenilirken, mağdur çocuğun yaşadıklarının ise hastanede yapılacak olan kontroller sonucu ortaya çıkacağı belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Şüphelinin emniyetteki sorgusu devam ediyor.

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
Son DakikaCinsel IstismarTacizısparta Haber
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
SON DAKİKA: Seçim Anketinde Son Durum-İşte Partilerin Oy Oranı
SON DAKİKA: Seçim Anketinde Son Durum-İşte Partilerin Oy Oranı
Flaş: Antalya'da Reddedilen Sevgili Soyunup..
Flaş: Antalya'da Reddedilen Sevgili Soyunup..
MSB'nin Sitesi Çöktü: Yüz Binlerce Adayın Beklediği Başvurular Başladı
MSB'nin Sitesi Çöktü: Yüz Binlerce Adayın Beklediği Başvurular Başladı

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim