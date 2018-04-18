Tüyler Ürperten Olay: Taksi Şoförü Zihinsel Engelli Kızı Ormana Götürüp..

Taksici dehşeti haberi az önce geldi.

Antalya'da meydana gelen olayda taksi sürücüsü N.A., geçtiğimiz 7 Nisan günü yüzde 65 zihinsel engelli 18 yaşındaki B.Ç.'yi taksisine aldı ve nereye gideceğini sordu. Genç kızın 'Afyon'a gideceğim' demesi üzerine mesafenin uzak olduğu söyleyen N.A., iddiaya göre 'Ben seni başka bir yere götüreyim' diyerek taksiyi sürmeye başladı. B.Ç.'yi yaklaşık 3 saat gezdiren taksi şoförü N.A., daha sonra Isparta yolunda bulunan ormanlık alana geldi ve aracı burada park etti.

Arka koltukta oturan kızın yanına geçen N.A., iddiaya göre burada zihinsel engelli B.Ç.'ye cinsel istismarda bulunmaya başladı. Daha sonra genç kızı kent merkezine bırakan N.A., bölgeden uzaklaşarak kayıplara karıştı.

DURUMU AİLESİNE ANLATTI

Taksicinin eve bırakmasının ardından bir süre dolaşan B.Ç. isimli zihinsel engell genç kız ilerleyen saatlerde evine gitti. B.Ç., eve gelinde durumu annesi Y.Y.'ye anlattı. Olay sonrası polise giderek durumu anlatan anne, taksi sürücüsünden şikâyetçi oldu. Avukat ve psikolog eşliğinde ifadesi alınan B.Ç. de polise başından geçenleri bir bir anlattı.

436 TAKSİ İNCELENDİ

Annenin gelip şikayetçi olmasının üzerine harekete geçen Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, geniş çaplı bir inceleme başlattı. Polis, şüpheliyi yakalamak için aynı marka ve model 436 araç üzerinde uzun ve detaylı inceleme yaptı.

ZORLA İLİŞKİYE GİRMEDİM

İncelemenin ardından olayın şüphelisi olduğu tespit edilen N.A. bulundu ve polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polise verdiği ifadesinde zorla ilişkiye girmediğini ileri süren N.A., 'cinsel saldırı' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından adliyeye sevk edildi.

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