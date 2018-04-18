Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Tüyler Ürperten Olay: Taksi Şoförü Zihinsel Engelli Kızı Ormana Götürüp..

Son dakika haberi Antalya'dan geldi. Edinilen bilgilere göre bir taksi şoförü, aracına aldığı zihinsel engelli kızı ormanlık alana götürerek ona burada cinsel istismarda bulundu.

banner396

Tüyler Ürperten Olay: Taksi Şoförü Zihinsel Engelli Kızı Ormana Götürüp..

Son dakika haberi Antalya'dan geldi. Edinilen bilgilere göre bir taksi şoförü, aracına aldığı zihinsel engelli kızı ormanlık alana götürerek ona burada cinsel istismarda bulundu.

18 Nisan 2018 Çarşamba 09:23
Tüyler Ürperten Olay: Taksi Şoförü Zihinsel Engelli Kızı Ormana Götürüp..

Taksici dehşeti haberi az önce geldi.

Antalya'da meydana gelen olayda taksi sürücüsü N.A.,  geçtiğimiz 7 Nisan günü yüzde 65 zihinsel engelli 18 yaşındaki B.Ç.'yi taksisine aldı ve nereye gideceğini sordu. Genç kızın 'Afyon'a gideceğim' demesi üzerine mesafenin uzak olduğu söyleyen N.A., iddiaya göre 'Ben seni başka bir yere götüreyim' diyerek taksiyi sürmeye başladı. B.Ç.'yi yaklaşık 3 saat gezdiren taksi şoförü N.A., daha sonra Isparta yolunda bulunan ormanlık alana geldi ve aracı burada park etti.

Arka koltukta oturan kızın yanına geçen N.A., iddiaya göre burada zihinsel engelli B.Ç.'ye cinsel istismarda bulunmaya başladı. Daha sonra genç kızı kent merkezine bırakan N.A., bölgeden uzaklaşarak kayıplara karıştı.

DURUMU AİLESİNE ANLATTI

Taksicinin eve bırakmasının ardından bir süre dolaşan B.Ç. isimli zihinsel  engell genç kız ilerleyen saatlerde evine gitti. B.Ç., eve gelinde durumu annesi Y.Y.'ye anlattı. Olay sonrası polise giderek durumu anlatan anne, taksi sürücüsünden şikâyetçi oldu. Avukat ve psikolog eşliğinde ifadesi alınan B.Ç. de polise başından geçenleri bir bir anlattı.

436 TAKSİ İNCELENDİ

Annenin gelip şikayetçi olmasının üzerine harekete geçen Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, geniş çaplı bir inceleme başlattı. Polis, şüpheliyi yakalamak için aynı marka ve model 436 araç üzerinde uzun ve detaylı inceleme yaptı.

ZORLA İLİŞKİYE GİRMEDİM

İncelemenin ardından olayın şüphelisi olduğu tespit edilen N.A. bulundu ve polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polise verdiği ifadesinde zorla ilişkiye girmediğini ileri süren N.A., 'cinsel saldırı' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından adliyeye sevk edildi.

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


İstanbul Taksiciler Birliği Başkanı:Uber Kullanan Vatan Hainidir
İstanbul Taksiciler Birliği Başkanı:Uber Kullanan Vatan Hainidir
İBB Başkanı : Uber Aslında Rahatlık Demek
İBB Başkanı : Uber Aslında Rahatlık Demek
Youtube'a Silahlı Baskın! 3 Kişiyi Yaralayan Youtuber İntihar Etti
Youtube'a Silahlı Baskın! 3 Kişiyi Yaralayan Youtuber İntihar Etti
Hakaret Eden Kadın Yolcuyu Dövdüğü İddia Edilmişti: UBER Sürücüsünün İfadesi Ortaya Çıktı
Hakaret Eden Kadın Yolcuyu Dövdüğü İddia Edilmişti: UBER Sürücüsünün İfadesi Ortaya Çıktı
Anahtar Kelimeler:
Son DakikaTaksiCinsel IstismarAntalya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Atanamayan Öğretmen İntihar Etmişti: Meğer O Günün Sabahı..
Atanamayan Öğretmen İntihar Etmişti: Meğer O Günün Sabahı..
Ünlü Şair Hayatını Kaybetti (Cemal Safi Kimdir , Şiirleri)
Ünlü Şair Hayatını Kaybetti (Cemal Safi Kimdir , Şiirleri)
Erken Seçim Olursa Partiler Ne Kadar Oy Alır? İşte Son 3 Anket
Erken Seçim Olursa Partiler Ne Kadar Oy Alır? İşte Son 3 Anket

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim