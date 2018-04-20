Tüyler Ürperten Olay: 13 Yaşındaki Kıza Önce Babası, Sonra Amcası ve Abisi..

Tüyler ürperten olayın adresi Çorum oldu.

Son dönemlerde artan cinsel istismar haberleri, vatandaşların büyük tepkisine neden oldu. Biz yazarken tüylerimiz diken diken oluyor. Ama bu haberlerin yazılması, böyle iğrençliklerin gün yüzüne çıkartılarak, korkunç saldırıları yapanların ifşa olması gerekiyor. Bu sefer yaşanan korkunç olayın adresi Çocuk oldu.

Çorum merkeze bağlı Büyükdüvenci beldesinde meydana gelen olayda, 13 yaşındaki A.Ş. adlı kız çocuğuna cinsel istismarda bulundukları iddiasıyla babası, amcası ve ağabeyi gözaltına alınmıştı. 3 şüpheli, taciz suçlaması ile çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Haklarında Çorum 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Bundan 3 yıl önce 2015 yılı Ekim ayında meydana gelen olayla ilgili davada karar duruşması gerçekleşti.

BABASINDAN HAMİLE KALDI

Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan detaylı incelemeler mahkeme heyetine gönderildi. Mahkemeye sunulan Adli Tıp Raporlarında 13 yaşındaki A.Ş.’nin iki aylık hamileyken yapılan DNA testinde bebeğin baba O.Ş.’den olduğu belirlendi. DNA testinin ardından kızın da talebi doğrultusunda gebeliğin sonlandırılmasına karar verildi ve bebek cerrahi müdahale ile alındı.

Yaşanan korkunç olaydan sonra 13 yaşındaki kız çocuğu A.Ş, devlet koruması altına alındı. Duruşmada, anne G.Ş. oğlundan şikayetçi olmazken, eşinden ve kayınbiraderinden şikayetçi olduğunu söyledi.. Son kez hakim karşısına çıkan tutuklu sanıklar ise suçlamaları kabul etmeyerek beraatlerini talep etti.

Savunmaların ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, baba O.Ş. ve amca M.Ş.’ye 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan 30’ar yıl, ağabey A.Ş.’ye de 7 yıl 6 ay hapis cezası verilmesini kararlaştırdı.

Tutuklu sanık A.Ş., cezaevinde kaldığı süre ve yaşının 18'den küçük olması nedeniyle tahliye edildi.

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