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Tüyler Ürperten Olay: 13 Yaşındaki Kıza Önce Babası, Sonra Amcası ve Abisi..

Çorum'un merkeze bağlı Büyükdüvenci Beldesinde meydana gelen korkunç olayda 13 yaşındaki kız çocuğunun babasından hamile kaldığı ortaya çıktı. Öte yandan kıza babasının yanı sıra amcası ve abisinin de cinsel istismarda bulunduğu ortaya çıktı.

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Tüyler Ürperten Olay: 13 Yaşındaki Kıza Önce Babası, Sonra Amcası ve Abisi..

Çorum'un merkeze bağlı Büyükdüvenci Beldesinde meydana gelen korkunç olayda 13 yaşındaki kız çocuğunun babasından hamile kaldığı ortaya çıktı. Öte yandan kıza babasının yanı sıra amcası ve abisinin de cinsel istismarda bulunduğu ortaya çıktı.

20 Nisan 2018 Cuma 12:07
Tüyler Ürperten Olay: 13 Yaşındaki Kıza Önce Babası, Sonra Amcası ve Abisi..

Tüyler ürperten olayın adresi Çorum oldu.

Son dönemlerde artan cinsel istismar haberleri, vatandaşların büyük tepkisine neden oldu. Biz yazarken tüylerimiz diken diken oluyor. Ama bu haberlerin yazılması, böyle iğrençliklerin gün yüzüne çıkartılarak, korkunç saldırıları yapanların ifşa olması gerekiyor. Bu sefer yaşanan korkunç olayın adresi Çocuk oldu.

Çorum merkeze bağlı Büyükdüvenci beldesinde meydana gelen olayda, 13 yaşındaki A.Ş. adlı kız çocuğuna cinsel istismarda bulundukları iddiasıyla babası, amcası ve ağabeyi gözaltına alınmıştı. 3 şüpheli, taciz suçlaması ile çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Haklarında Çorum 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Bundan 3 yıl önce 2015 yılı Ekim ayında meydana gelen olayla ilgili davada karar duruşması gerçekleşti.

BABASINDAN HAMİLE KALDI

Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan detaylı incelemeler mahkeme heyetine gönderildi. Mahkemeye sunulan Adli Tıp Raporlarında 13 yaşındaki A.Ş.’nin iki aylık hamileyken yapılan DNA testinde bebeğin baba O.Ş.’den olduğu belirlendi. DNA testinin ardından kızın da talebi doğrultusunda gebeliğin sonlandırılmasına karar verildi ve bebek cerrahi müdahale ile alındı.

Yaşanan korkunç olaydan sonra 13 yaşındaki kız çocuğu A.Ş, devlet koruması altına alındı. Duruşmada, anne G.Ş. oğlundan şikayetçi olmazken, eşinden ve kayınbiraderinden şikayetçi olduğunu söyledi.. Son kez hakim karşısına çıkan tutuklu sanıklar ise suçlamaları kabul etmeyerek beraatlerini talep etti.

Savunmaların ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, baba O.Ş. ve amca M.Ş.’ye 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan 30’ar yıl, ağabey A.Ş.’ye de 7 yıl 6 ay hapis cezası verilmesini kararlaştırdı.

Tutuklu sanık A.Ş., cezaevinde kaldığı süre ve yaşının 18'den küçük olması nedeniyle tahliye edildi.

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 20.04.2018 12:18
Anahtar Kelimeler:
Son DakikaHaberçocumTacizçocuk Istismarı
Yorumlar
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Murat Güzel 2 saat önce

Yazıklar olsun bu nedir ya bu ülkenin hali ne olacak cehennemde yansın bunlar şu mübarek günde zor tutuyorum kendimi o nasıl baba amca abiymiş canları cehenneme ya

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Kadın 2 saat önce

Çocuklarımız kız olsun erkek olsun babasıyla abisiyle ilişkisinden şüphe duyuyorsak abidir babadır diyip gormezden gelmeyin amcasını dayısını öpmek istemiyorsa kucagına alınmasını istemiyorsa zorlamayın.Eskiden komsuya yavrumuzu bırakacak kadar guvenirken bu devirde amcadan babadan sakınır olduk ahir zamanındayız Allah sonumuzu hayır etsin !

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Biri 2 saat önce

Devlet bu pislikleri besler daha bizim paramızla... Burada en büyük suç devletin... Sallandırmadığı için bunları.

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Dumbelek 2 saat önce

Allah sodom halkı gibi yoketsin o pislikleri...

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Biri 2 saat önce

Bunların yaşamaya hakları yok bunların sallandırılması lazımki birdaha bu tür olaylar yaşanmasın

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Serdar kose 2 saat önce

Asın onları Asın kazığa oturtun

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Selçuk 2 saat önce

Asin köpekleri hadım edilsinler serefsizler

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Özgül 2 saat önce

Allahim Kahhar isminle onları kahreyle şerefsizler cani yaratıklar iman diye bir şey yok bunlarda ne hapis cezası gebertin leslerini kanalizasyona atın onların yaşamaya bir nebze olsun hakları yok yok yok

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