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Tüyler Ürperten Mektubu 12 Yaşındaki Kız Yazdı: Başına Gelenler Korkunç

Tüyleri diken diken eden tecavüz skandalı. Okulda bulunan notta bir öğrenci başına gelen tüyler ürpertici olayı anlattı.

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Tüyler Ürperten Mektubu 12 Yaşındaki Kız Yazdı: Başına Gelenler Korkunç

Tüyleri diken diken eden tecavüz skandalı. Okulda bulunan notta bir öğrenci başına gelen tüyler ürpertici olayı anlattı.

09 Temmuz 2018 Pazartesi 21:09
Tüyler Ürperten Mektubu 12 Yaşındaki Kız Yazdı: Başına Gelenler Korkunç

Geçtiğimiz Ocak ayının ilk günlerinde Kars’ta bulunan bir İmam Hatip Ortaokulu’nda öğrenciler, üzerine not yazılmış bir defter yaprağı buldu.

“Niye bana herkes kötü davranıyor” ifadeleri ile başlayan notu kaleme alan kişi kirlendiğini, altı kişinin tecavüzüne uğradığını, büyüyünce evlenemeyeceğini ve “İnşallah hamile kalmam. Kalırsam ailem tarafından öldürülürüm. Ölmek istiyorum” ifadeleri yazıyordu.

Notu bulan öğrenciler hemen bunu öğretmenlerine götürdü. Notun 12 yaşındaki S.’ye ait olduğu, öğretmenlerinin çağırıp, “Sen mi yazdın” diye sorduğu S., “Aile içinde taciz ediliyorum. Annemin bilgisi yok. Bu durumu anneme söyleyemem. Kimseyle paylaşamıyorum. Duyulmasından korkuyorum. Canım tehdit altında” dediği ortaya çıktı. Okul yönetimi derhal Milli Eğitim Müdürlüğü’nü ve savcılığı bilgilendirdi.

Hürriyet'te yer alan haberde şu ifadelere yer verildi:

AMCADAN İSTİSMAR İTİRAFI

Kars Cumhuriyet Başsavcılığı’nda ifadesi alınan S., kendisini istismar eden altı kişiden birinin amcası Vedat olduğunu söyledi. Amcasının ilk olarak ilkokul dördüncü sınıfa giderken kendisine dokunduğunu anlatan S., “Amcam askerden gelmişti. Top almam için para vermişti. Top alıp ahıra giderken peşimden geldi. Bana tecavüzde bulundu” dedi. İstismarın bugüne kadar sürdüğünü söyleyen S., çok kez istismara uğradığını belirtti. S. diğer beş kişinin de aynı okulda okuyan çocuklar olduğunu belirtti. Köylüsü olan bu çocukların kömürlükte ve koyunları otlatırken, kendisine dokunduklarını anlatan S., eylemlerin bir kez yaşandığını söyledi.

İfadeler üzerine gözaltına alınan 28 yaşındaki amca Vedat, suçlamayı kabul etti ve istismarı şu iğrenç kelimelerle anlattı: “Dört, beş yıl kadar önce askerden döndükten sonra evimizde S. yanıma geldi. Uzun süredir askerde olmam nedeniyle cinsel arzularım vardı. Bir an gözüme hoş geldi. Cinsel ilişkiye girmedim. S. evimize gelip gittiği sırada bu eylemleri zaman zaman yaptım. Kendisi izin veriyordu.”

Nişanlı olduğunu belirten amca, ‘çocuğun nitelikli cinsel istismarı’ suçundan 6 Ocak’ta tutuklandı. Hakkında dava açılan Vedat, bu hafta Kars 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkacak. S.’yi istismar eden çocuklar da yargılanacak.

ABLASINI DA İSTİSMAR ETMİŞ

S.’nin 15 yaşındaki ablası G.’nin de amca tarafından istismar edildiği ortaya çıktı. Abla, sosyal hizmet uzmanlarına verdiği ifadesinde, “Amcam para vererek, çeşitli yerlerime dokunuyordu” dedi. Ancak G., savcılıktaki ifadelerini değiştirdi. Sosyal hizmet uzmanı, ilk ifadesinin dikkate alınması gerektiğini belirtti.

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

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Anahtar Kelimeler:
Son DakikaHaberTecavüzTaciz
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