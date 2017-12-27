TÜVASAŞ Personel Alımı Başvuruları Sona Eriyor (KPSS Şart)

TÜVASAŞ Genel Müdürlüğü'nün Milli Tren Projesi için gerçekleştireceği personel alım sınavı için başvuru sürecinde sona gelindi.

KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

Geçtiğimiz haftalarda kurum internet sitesi ve DPB resmi sitesinde yayımlanan duyuruda, yurt içi ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının Makine Mühendisliği (kodu:4639), Elektrik-Elektronik Mühendisliği (kodu:4611), Endüstri Mühendisliği (kodu:4703), Metalurji-Malzeme Mühendisliği (kodu:4691), Kimya Mühendisliği (kodu:4561), Yazılım Mühendisliği (kodu:4533) bölümlerinden mezun KPSS'ye girmiş ve en az 70 puan almış YDS ve e-YDS sınavlarının herhangi birinden en az C seviyesinde puan almış kişilerin başvuru yapabileceği belirtilmişti.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER, BAŞVURU YÖNTEMİ

Tüm tebligatlar ve duyurular www.tuvasas.com.tr adresi üzerinden gerçekleşecek. Başvuru için erekli belgeler ve diğer detaylar aşağıdaki gibi :

HAFTANIN DİKKAT ÇEKENİ (POMEM MÜLAKAT SORULARI)

POMEM'DE ADAYLARA HANGİ SORULAR SORULUYOR? CEVAPLAR İÇİN TIKLAYIN

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