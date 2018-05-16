Tutuklu Öğretmen Cezaevinde Kendini Astı

Tacizden tutuklanan öğretmen intihar etti.

Edinilen son dakika bilgilerine göre geçtiğimiz 28 Şubat günü Denizli'ye bağlı Pamukkale ilçesindek bulunan Adil Demiren-Mustafa Musoğlu İlkokulu'nda meydana gelen olayda, öğrencilerden bazılarının velileri, okul yönetimine giderek sınıf öğretmeni Ferruh A. isimli kişinin, çocuklarına elle tacizde bulunduğunu iddia etmiş ve öğretmen hakkında şikayetçi olmuşlardı.

Öğrenci velilerinden gelen bu şikayetler üzerine okul yönetimi, yaşanan skandalı Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi ile Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bildirdi. Durumun intikal etmesi sonucu başlatılan soruşturma kapsamında sınıf öğretmeni Ferruh A., polis tarafından gözaltına alındı.

Tacize uğradığı öne sürülen 9 kız öğrenci de emniyete getirilerek, pedagog ve psikolog eşliğinde ifadeleri alındı. Kız öğrencilerin ifadelerinde, öğretmenin kendilerine elle tacizde bulunduğunu söyledikleri öğrenilirken, iddiaya göre öğretmen Ferruh A.'nın, parası olup olmadığını kontrol etme bahanesiyle öğrencilerin ceplerine elini sokup, tacizde bulunduğu ileri sürüldü.

Gözaltına alınarak emniyete götürülen ve hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen sınıf öğretmeni Ferruh A., sevk edildiği savcılık tarafından tutuklanıp, Kocabaş D Tipi Cezaevi'ne gönderildi.

Ferruh A. bugün, kaldığı koğuşta pijamasıyla kendini yatağa asarak intihar etti. Ferruh A.'nın koğuş arkadaşları tarafından bulunan ööğretmenin cesedi, cezaevi savcısının olay yerinde yaptığı incelemesinin ardından otopsi işlemi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Jandarma, Ferruh A.'nın intiharı ile ilgili soruşturma başlattı.

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