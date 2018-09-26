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Türkiye'nin kanını donduran anne hakkında karar

İstanbul'un Tuzla ilçesinde bir annenin küçük kız çocuğuna sokak ortasında şiddet uygulaması güvenlik kameralarına yansımıştı ve büyük tepki toplamıştı. Şiddet gören minik kız çocuğunun annesiyle birlikte yaşadığı evin duvarlarındaki yazılar ise görenlerin kanını dondurmuştu. Gözaltına alınan anne A.D. adli kontrol şartıyla serbest kaldı. A.D.'nin ayrıca Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde gözlem ve tedavi altına alınmasına karar verildi.

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Türkiye'nin kanını donduran anne hakkında karar

İstanbul'un Tuzla ilçesinde bir annenin küçük kız çocuğuna sokak ortasında şiddet uygulaması güvenlik kameralarına yansımıştı ve büyük tepki toplamıştı. Şiddet gören minik kız çocuğunun annesiyle birlikte yaşadığı evin duvarlarındaki yazılar ise görenlerin kanını dondurmuştu. Gözaltına alınan anne A.D. adli kontrol şartıyla serbest kaldı. A.D.'nin ayrıca Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde gözlem ve tedavi altına alınmasına karar verildi.

26 Eylül 2018 Çarşamba 09:22
Türkiye'nin kanını donduran anne hakkında karar

İstanbul'a bağlı Tuzla ilçesinde bir annenin küçük kız çocuğuna sokak ortasında şiddet uygulaması güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Görüntülerin ortaya çıkmasından sonra anne A.D. gözaltına alındı. A.D. Tuzla Orhanlı Polis Merkezi Amirliği'nde ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. A.D. adliye getirilişinde kendisini sevk eden polis memurlarına da saldırdı. Adliyeye girmek istemeyen A.D.'yi 2 polis, kollarından çekerek içeri girmesini sağladı.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST

A.D. savcılık sorgusundan sonra "Kötü muamele ve aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğünün ihlali" suçlamasıyla çıkarıldığı mahkeme tarafından, hakkında haftada bir gün adli kontrol hükümleri uygulanması koşuluyla, yurt dışına çıkış yasağı konularak serbet bırakıldı. A.D.'nin ayrıca Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde gözlem altına alınması kararlaştırıldı.

Kaynaklar; Hürriyet

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Son Güncelleme: 26.09.2018 10:45
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