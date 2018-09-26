Türkiye'nin kanını donduran anne hakkında karar

İstanbul'a bağlı Tuzla ilçesinde bir annenin küçük kız çocuğuna sokak ortasında şiddet uygulaması güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Görüntülerin ortaya çıkmasından sonra anne A.D. gözaltına alındı. A.D. Tuzla Orhanlı Polis Merkezi Amirliği'nde ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. A.D. adliye getirilişinde kendisini sevk eden polis memurlarına da saldırdı. Adliyeye girmek istemeyen A.D.'yi 2 polis, kollarından çekerek içeri girmesini sağladı.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST

A.D. savcılık sorgusundan sonra "Kötü muamele ve aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğünün ihlali" suçlamasıyla çıkarıldığı mahkeme tarafından, hakkında haftada bir gün adli kontrol hükümleri uygulanması koşuluyla, yurt dışına çıkış yasağı konularak serbet bırakıldı. A.D.'nin ayrıca Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde gözlem altına alınması kararlaştırıldı.

Kaynaklar; Hürriyet

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