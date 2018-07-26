Türkiye'nin İlk Twitter Emeklisi!..

Yaklaşık olarak 7 aydır emekli olmak için sırada bekleyen bir vatandaş oğlunun yardımıyla Sosyal Güvenlik Kurumu'na Twitter'dan ulaşmayı başardı. Twitter üzerinden SGK'ya iletilen mesajın ardından saatler sonra emekli olduğu bilgisi yine SGK tarafından Twitter üzerinden '' babanız emekli oldu, hayırlı olsun' notuyla paylaştı.

Son günlerde devlete ait birçok kurumun Sosyal Medyayı aktif bir şekilde kullanması işlerin daha hızlı yürümesini sağlıyor. İnternet ve tteknoloji hızına ayak uyduran kurumlardan birisi de SGK'da oldu.

Balıkesir'de yaşayan Mesut Yılmaz isimli bir vatandaş babası için SGK'ya bir twit atarak başlattığı süreç nihaye ulaştı. Mesut Yılmaz, Sosyal Güvenlik Kurumu'na yazdığı sosyal medya mesajında, babası Mehmet Yılmaz'ın emeklilik için gereken şartları doldurduğunu, 2018 yılının ocak ayında Sosyal Güvenlik Kurumu'na yazılı dilekçe ile başvuru yaparak emeklilik işlemlerinin yapılmasını istediğini belirtti. Mesut Yılmaz isimli vatandaş sosyal medya mesajında, babasının başvuruyu Balıkesir SGK'ya yaptığını, fakat SGK'nın, babasına ait olan sicil numarasını kullanarak Edirne'deki başka birini yanlışlıkla emekli ettiğini söyledi.

Babasına ait sicil numarasıyla başka bir kişinin emekli edilmesine sitem eden ve bu yanlışlık yüzünden babasının bir türlü emekli olamadığını ileten Mesut Yılmaz, sicil hatasını Edirne'den düzelttiklerini, gerekli yazışmaların da yapıldığını, fakat buna rağmen SGK'nın babası Mustafa Yılmaz'ı emekli etmediğini belirtti. Mesut Yılmaz, bu şikayetlerini sosyal medya üzerinden 24 Temmuz Salı günü sabah saat 06.38'de twit atarak hem Sosyal Güvenlik Kurumu'na hem de kamuoyuna duyurdu.

SGK'dan Hayırlı Olsun Tweet'i

Vatandaşın SGK'ya yaptığı bu şikayete Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan adeta jet hızıyla cevap geldi. SGK, 25 Temmuz Çarşamba günü saat 14.45'te, yani sosyal medya üzerinden yapılan şikayetten sadece bir gün sonra, aylardır bekleyen Mustafa Yılmaz'ın emekli olduğunun müjdesini verdi. SGK'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Merhabalar Mesut Bey, sosyal medyada babanız için yazdığınız talep üzerine emeklilik işlemi başlatıldı ve babanız bugün itibariyle emekli olmuştur. Hayırlı olsun” denildi.

SGK'nın aylardır beklettiği, hatta yanlışlıkla başkasını emekli ettiği anlaşılan olayı sosyal medya üzerinden adeta müjde gibi duyurmasına, SGK'dan uzun süredir yanıt alamayan sigortalılardan sosyal medya üzerinden tepki yağdı. Bazı sigortalılar SGK'ya verdiği dilekçeye Ocak hatta geçen yılın Ekim ayından bu yana yanıt gelmediğinden, masada bekletildiğinden şikayet ederlerken, bir sigortalı, “Ocak ayında dilekçe vermiş şimdi emekli etmişsiniz. Ben olsam bunu yayınlamazdım” yanıtı yazdı. Bir başka sigortalı da, “Sayın SGK, sosyal medya üzerinden alınan bir talep var ise, çalışmış bulunduğu inşaatta çalışmıyor diyerek primleri kesilen ve iki mahkeme kazandığı halde SGK avukatları babamı neden Yargıtay eşiğinde bekletiyor diye sormak istiyorum” mesajını gönderdi.

KPSScafe.com.tr | Ankara