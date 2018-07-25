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Türkiye'nin İlk Öğrenci Yapımı Psikolojik Dizisi

Her bölümünde gerçek hayatta yaşanan farklı olayları ve karakterleri ele alacak olan İnsan Dizisi, ilk bölümünde 7 yaşında cinsel istismara uğramış Eylül ve monoton bir hayat yaşayan Psikolog Zeynep'in karşılaşmalarını ve sonrasında gelişen olayları konu alıyor.

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Türkiye'nin İlk Öğrenci Yapımı Psikolojik Dizisi

Her bölümünde gerçek hayatta yaşanan farklı olayları ve karakterleri ele alacak olan İnsan Dizisi, ilk bölümünde 7 yaşında cinsel istismara uğramış Eylül ve monoton bir hayat yaşayan Psikolog Zeynep'in karşılaşmalarını ve sonrasında gelişen olayları konu alıyor.

25 Temmuz 2018 Çarşamba 17:51
Türkiye'nin İlk Öğrenci Yapımı Psikolojik Dizisi

Her bölümünde gerçek hayatta yaşanan farklı olayları ve karakterleri ele alacak olan İnsan Dizisi, ilk bölümünde 7 yaşında cinsel istismara uğramış Eylül ve monoton bir hayat yaşayan Psikolog Zeynep'in karşılaşmalarını ve sonrasında gelişen olayları konu alıyor.

EKİP YÖNETMEN&SENARİST Özge GÜL

YAPIMCI Özge GÜL

CAST

Buse TORLAK

Ege KALE

Beyza EVCİMEN

Büşra KARADAYI

Ayberk URAL

Nalan YILDIZ

Ahmet ARSLAN

İsrafil GÜL

Feyza GÜVENKAYA

GÖRÜNTÜ YÖNETMENLERİ Berkan DÖRTKARDEŞ İsmail Eren

YALÇIN SANAT YÖNETİMİ Berna AKGÖL Yasemin Gül

PR & DANIŞMAN Aslı TOPALOĞLU KURGU Özge GÜL

KURGU ASİST Hakan Han İLHAN Yasemin GÜL

MÜZİK Batuhan ASLANOĞLU Hakan Han İlhan

SES Berk GÜLBÜZ Hakan Han İLHAN

IŞIK Ferhat BAŞ Hakan MERT

SOUND MIX Özge GÜL

PSİKOLOJİK DANIŞMAN Ayşe Yıldız HAYTA

SENARYO DANIŞMANI Akın VAZİKİOĞLU

Dizi ekibinin açıklaması şöyle;

Belirtmek isteriz ki bu yola çıkarken bir takım imkansızlıklar ve talihsizliklerle karşılaştık.Yeri geldi ekipman bulamadık yeri geldi eksik çalıştık.Ama gecemizi gündüzümüze katıp yaptığımız işe çok inandık.Ortada gerçek olan bir şey var ve kendi yolumuzu çizerek kendi üslubumuzla sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Eğer bize destek olursanız çok mutlu oluruz.İyi seyirler

İNSAN - 1.BÖLÜM - SUSMA! (Human | 1st Episode | Don't Keep Silent)

İNSAN - 2.BÖLÜM - GÖRMEKTEN KORKMA! (Human | 2nd Episode | Don't Be Afraid To Notice!)

İNSAN - 3.BÖLÜM - BANA BAK! ( Human | 3rd Episode | Look at Me )

İNSAN - 4.BÖLÜM - BENİ DUY! ( Human - 4th Episode - Hear Me! )

İNSAN - 5.BÖLÜM - BEN BURADAYIM! ( Human - 5th Episode - I'm Here )

İNSAN - 6.BÖLÜM - SEZON FİNALİ - VEDA... ( Human - 6th Episode - Season Final - Farewell )

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 25.07.2018 22:50
Anahtar Kelimeler:
İnsan DizisiPsikolojik DiziÖğrenci Yapımı
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