Türkiye'nin İlk Öğrenci Yapımı Psikolojik Dizisi

Her bölümünde gerçek hayatta yaşanan farklı olayları ve karakterleri ele alacak olan İnsan Dizisi, ilk bölümünde 7 yaşında cinsel istismara uğramış Eylül ve monoton bir hayat yaşayan Psikolog Zeynep'in karşılaşmalarını ve sonrasında gelişen olayları konu alıyor.
EKİP YÖNETMEN&SENARİST Özge GÜL
YAPIMCI Özge GÜL
CAST
Buse TORLAK
Ege KALE
Beyza EVCİMEN
Büşra KARADAYI
Ayberk URAL
Nalan YILDIZ
Ahmet ARSLAN
İsrafil GÜL
Feyza GÜVENKAYA
GÖRÜNTÜ YÖNETMENLERİ Berkan DÖRTKARDEŞ İsmail Eren
YALÇIN SANAT YÖNETİMİ Berna AKGÖL Yasemin Gül
PR & DANIŞMAN Aslı TOPALOĞLU KURGU Özge GÜL
KURGU ASİST Hakan Han İLHAN Yasemin GÜL
MÜZİK Batuhan ASLANOĞLU Hakan Han İlhan
SES Berk GÜLBÜZ Hakan Han İLHAN
IŞIK Ferhat BAŞ Hakan MERT
SOUND MIX Özge GÜL
PSİKOLOJİK DANIŞMAN Ayşe Yıldız HAYTA
SENARYO DANIŞMANI Akın VAZİKİOĞLU
Dizi ekibinin açıklaması şöyle;
Belirtmek isteriz ki bu yola çıkarken bir takım imkansızlıklar ve talihsizliklerle karşılaştık.Yeri geldi ekipman bulamadık yeri geldi eksik çalıştık.Ama gecemizi gündüzümüze katıp yaptığımız işe çok inandık.Ortada gerçek olan bir şey var ve kendi yolumuzu çizerek kendi üslubumuzla sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Eğer bize destek olursanız çok mutlu oluruz.İyi seyirler
İNSAN - 1.BÖLÜM - SUSMA! (Human | 1st Episode | Don't Keep Silent)
İNSAN - 2.BÖLÜM - GÖRMEKTEN KORKMA! (Human | 2nd Episode | Don't Be Afraid To Notice!)
İNSAN - 3.BÖLÜM - BANA BAK! ( Human | 3rd Episode | Look at Me )
İNSAN - 4.BÖLÜM - BENİ DUY! ( Human - 4th Episode - Hear Me! )
İNSAN - 5.BÖLÜM - BEN BURADAYIM! ( Human - 5th Episode - I'm Here )
İNSAN - 6.BÖLÜM - SEZON FİNALİ - VEDA... ( Human - 6th Episode - Season Final - Farewell )