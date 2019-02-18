Türkiye'nin en güvenilir isimleri anket sonuçları açıklandı!

Gezici Araştırma Merkezi, Türkiye genelinde halkın en çok güven duyduğu isimler ile ilgili yaptığı anket sonuçlarını açıkladı. Anket sonuçlarına göre Uğur Dündar, en güvenilir isimler listesinde 1. sırada yer alırken, Acun Ilıcalı, İsmail Küçükkaya, Hande Fırat ile Ahmet Hakan ilk beşte yer alan diğer isimler oldu.

Gezici Araştırma Merkezi, Türkiye genelinde halkın en çok güven duyduğu isimleri belirledi. Uğur Dündar, en güvenilir isimler listesinde zirvede yer alırken, Acun Ilıcalı, İsmail Küçükkaya, Hande Fırat ile Ahmet Hakan ilk beşte yer alan diğer isimler oldu.

Gezici Araştırma Merkezi'nin 'Türkiye'nin en güvenilen isimleri' araştırması 24 Ocak — 6 Şubat 2019 tarihinde, Türkiye genelinde TÜİK verilerinden örneklem oluşturularak 30 il ve 38 ilçeye bağlı 84 mahalle ve köyde, 18 yaş ve üstü seçmen nüfusunu temsil eden 3 bin 764 kişinin katılımıyla yüz yüze görüşülerek gerçekleştirildi.

Araştırmanın istatistiki hata payı güven sınırları içerisinde ± % 2,5. Araştırma sonuçları gerek sahada, gerekse bilgisayar ortamında çeşitli kontrollere tabi tutuldu, elde edilen bulguların tutarlılığı gözlemlendi. Örneklemin seçilmesinde çok aşamalı, tabakalı yöntem ile görüşülerek denekler belirlendi ve cinsiyet-yaş kotası uygulandı.

Araştırma sonuçlarına göre Türkiye'nin en güvenilir isimleri sıralamasında zirveyi Uğur Dündar aldı. İkinci sırada Acun Ilıcalı bulunurken, üçüncü sırada İsmail Küçükkaya dördüncü sırada Hande Fırat, beşinci sırada ise Ahmet Hakan yer aldı.

382 ismin yer aldığı listenin ilk 55'i şöyle sıralandı:

Uğur Dündar, Acun Ilıcalı, İsmail Küçükkaya, Hande Fırat, Ahmet Hakan, Didem Arslan, Vahap Munyar, Yılmaz Özdil, Fatih Portakal, Fatih Altaylı, Müge Anlı, Canan Karatay, Nihat Hatipoğlu, Hakan Çelik, Osman Müftüoğlu, Cem Yılmaz, İlber Ortaylı, Soner Yalçın, Ertuğrul Özkök, Orhan Gencebay, Ali Koç, Şirin Payzın, Saygı Öztürk, İlker Başbuğ, Murat Boz, Melih Altınok, Özgür Demirtaş, Emin Çölaşan, Yılmaz Erdoğan, Kıvanç Tatlıtuğ, Fatih Terim, Seda Sayan, Volkan Konak, Tarkan, Abbas Güçlü, Erkan Tan, Abdurrahman Dilipak, Deniz Zeyrek, Emin Çapa, Hülya Avşar, Cem Seymen, Ali Ağaoğlu, Banu Avar, Müjdat Gezen, Fazıl Say, Sıla Gençoğlu, Haluk Levent, Ayşe Arman, İhsan Eliaçık, Kerem Alkin, Ferit Şahenk, İzzetin Doğan, Serdar Turgut, Buket Aydın ve Murat Yıldırım.

'HALK HABERCİLERE GÜVENİYOR'

En güvenilen isimler listesindeki gazeteciler dikkat çekti. 55 kişilik listede 28 tane gazeteci ve haberci yer aldı. İlk sırada bulunan Uğur Dündar ile üçüncü sırada İsmail Küçükkaya, dördüncü sırada yer alan Hande Fırat, beşinci sırada Ahmet Hakan halkın habercilere olan güvenini ortaya koydu. En güvenilir 55 kişinin 44'ünün erkek, 11'inin ise kadın olduğu görüldü.

'TÜRKİYE'NİN EN GÜVENDİĞİ SİYASİ SÜLEYMAN SOYLU'

Araştırma sonuçlarına göre Türkiye'nin en çok güven duyduğu siyasiler sıralamasında zirveyi Süleyman Soylu aldı. İkinci sırada Özgür Özel bulunurken, üçüncü sırada Hulusi Akar, dördüncü sırada Binali Yıldırım, beşinci sırada ise Muharrem İnce yer aldı. Listede sadece 4 kadın siyasetçi yer aldı.

235 siyasetçinin yer aldığı listenin ilk 34'ü şöyle sıralandı:

Süleyman Soylu, Özgür Özel, Hulusi Akar, Binali Yıldırım, Muharrem İnce, Fethi Yıldız, Ümit Özdağ, Selin Sayek Böke, Mevlüt Çavuşoğlu, Berat Albayrak, Numan Kurtulmuş, Mehmet Özhaseki, Ali Babacan, Semih Yalçın, Oğuz Kaan Salıcı, Mustafa Şentop, Hakkı Saruhan Oluç, Sera Kadıgil, Koray Aydın, Durmuş Yılmaz, Barış Yarkadaş, Umut Oran, Ahmet Şık, Abdüllatif Şener, Cem Uzan, Meral Danış Bektaş, Önay Alpago, Abdullah Gül, Bülent Tezcan, İbrahim Kalın, Ali Türkşen, Mustafa Sarıgül, Sinan Oğan ve Zülfü Livaneli.